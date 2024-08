Modena-Bari 2-1: La reazione di Moreno Longo dopo la sconfitta del Bari (Video)

Moreno Longo cade la seconda volta: il Bari sconfitto dal Modena 2-1 in Serie B

Il Bari incassa la seconda sconfitta consecutiva in Serie B, questa volta contro il Modena. Moreno Longo, allenatore dei biancorossi, ha espresso il suo rammarico per la sconfitta, evidenziando la differenza tra questa prestazione e quella contro la Juve Stabia. "È stata una prestazione completamente diversa," ha affermato Longo, sottolineando come errori ricorrenti su palle inattive abbiano nuovamente penalizzato la squadra.

Errori decisivi su palle inattive

Longo ha analizzato con lucidità gli episodi chiave della partita, lamentando l’ennesimo gol subito su calcio piazzato. "Nel primo tempo avremmo potuto subire già un gol su calcio d'angolo, e poi c'è stato un rigore evitabile," ha spiegato l’allenatore, riferendosi all’episodio che ha riaperto la partita per il Modena. "È una questione di attenzione dei singoli," ha aggiunto, rimarcando come questi errori siano ormai diventati una costante per il Bari.

Mancanza di cinismo e attenzione ai dettagli

Secondo Longo, la squadra avrebbe potuto chiudere la partita con più cinismo. "Con un po' più di concretezza sotto porta, avremmo potuto andare sul doppio vantaggio," ha commentato. Tuttavia, la mancanza di attenzione nelle situazioni difensive ha permesso al Modena di rientrare in partita, evidenziando un aspetto su cui il Bari deve urgentemente lavorare.

Rotazioni e stanchezza nella rosa

Il tecnico ha parlato anche delle scelte tattiche e delle rotazioni dei giocatori. L’uscita di Novakovic, ad esempio, è stata motivata dalla stanchezza del giocatore, essendo la sua prima vera partita completa. "Favasuli è stato impiegato in una posizione centrale per supportare sia la fase offensiva che quella difensiva," ha detto Longo, evidenziando l’importanza di adattarsi alle dinamiche di gioco degli avversari.

Focus sulle prossime sfide e necessità di rinforzi

Guardando avanti, Longo ha insistito sull'importanza di rimanere concentrati sulle prossime partite contro Sassuolo e Sampdoria, cruciali per risalire in classifica. Ha anche riconosciuto la necessità di rinforzi: "Sono sicuro che qualche giocatore arriverà," ha affermato, auspicando l’ingresso di nuovi elementi di leadership per rafforzare la squadra.

Moreno Longo ha ribadito la necessità di mantenere alta la testa e continuare a lavorare con fiducia, nonostante le difficoltà iniziali della stagione. Con il mercato ancora aperto, l’allenatore del Bari spera di poter contare su nuovi rinforzi per affrontare al meglio le prossime sfide.