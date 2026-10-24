Mons. Maniago a San Pietro per la Giornata Nazionale degli Adoratori

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

L’arcivescovo di Catanzaro-Squillace ha presieduto la celebrazione eucaristica conclusiva nella Basilica Vaticana. Tremila gli iscritti all’appuntamento nazionale dedicato all’adorazione eucaristica.

Catanzaro, 24 ottobre 2026 – Si è svolta venerdì 23 ottobre, nella Basilica di San Pietro in Vaticano, la Giornata Nazionale degli Adoratori, che ha registrato tremila iscritti provenienti da tutta Italia.

A presiedere la celebrazione eucaristica conclusiva è stato mons. Claudio Maniago, arcivescovo metropolita di Catanzaro-Squillace e presidente della Commissione episcopale per la liturgia della Conferenza episcopale italiana.

L’incontro, sul tema «Io sono con voi tutti i giorni», ha riunito fedeli, sacerdoti e gruppi di adorazione per una giornata di preghiera e approfondimento sulla centralità dell’Eucaristia nella vita della Chiesa.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Il programma ha visto gli interventi dei cardinali Robert Sarah e Baldassare Reina, le testimonianze di Antonia Salzano, madre di san Carlo Acutis, e del medico Franco Serafini, e l’adorazione eucaristica guidata dal cardinale Angelo Comastri.

La celebrazione presieduta da mons. Maniago ha concluso un appuntamento dedicato al rapporto tra Eucaristia, santità quotidiana e testimonianza cristiana, richiamando il valore della preghiera come sorgente di comunione e di impegno nella vita delle comunità.

Particolarmente significativa per la Chiesa di Catanzaro-Squillace la presenza del proprio arcivescovo in un incontro di rilievo nazionale, anche in considerazione del servizio che svolge nell’ambito della liturgia presso la Conferenza episcopale italiana.

Nel corso della giornata è stata rivolta una speciale preghiera per la salute di Papa Leone XIV, esprimendo affetto e vicinanza al Successore di Pietro.

La Giornata Nazionale degli Adoratori ha rappresentato un’occasione per rinnovare l’invito a riscoprire nell’Eucaristia il centro della vita cristiana e la sorgente di una fede capace di tradursi in fraternità, carità e servizio.

Ufficio Diocesano per le Comunicazioni Sociali

Arcidiocesi Metropolitana di Catanzaro-Squillace