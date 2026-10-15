Montuoro a Crotone per il piano di manutenzione del territorio e la prevenzione dei rischi

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Il confronto in Prefettura con sindaci e autorità prosegue il percorso nelle province calabresi per coordinare gli interventi e rispondere alle criticità locali

La manutenzione ordinaria del territorio come strumento di prevenzione e protezione delle comunità. È questo il tema al centro dell’incontro in Prefettura a Crotone, al quale ha partecipato l’assessore Antonio Montuoro nell’ambito del percorso di presentazione del master plan di manutenzione ordinaria.

L’appuntamento si inserisce nel confronto avviato con Prefetti e sindaci delle province calabresi, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione istituzionale e rendere più efficaci le azioni a tutela del territorio. Un percorso che punta a collegare la programmazione degli interventi alle esigenze segnalate dalle amministrazioni locali.

Il master plan e il confronto con i territori

Al centro della riunione, la necessità di partire dalla conoscenza delle criticità locali per costruire risposte concrete. Il dialogo tra istituzioni rappresenta un passaggio essenziale per individuare le priorità e favorire un maggiore coordinamento nelle attività di manutenzione.

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La prevenzione dei rischi richiede infatti continuità nella cura del territorio. In questa prospettiva, la manutenzione ordinaria assume un ruolo rilevante perché consente di affrontare le situazioni di fragilità attraverso un’attività programmata e costante.

L’indirizzo illustrato da Montuoro è quello di trasformare il confronto istituzionale in azioni operative, valorizzando il contributo dei diversi enti coinvolti.

Il ruolo dei sindaci nella definizione delle priorità

Una particolare attenzione è stata riservata ai sindaci, interlocutori fondamentali per la loro conoscenza diretta delle condizioni dei territori e dei bisogni delle comunità.

Il contributo degli amministratori locali permette di portare all’attenzione delle istituzioni le problematiche riscontrate nei singoli comuni. La collaborazione tra i diversi livelli amministrativi può così favorire una programmazione più aderente alle necessità effettive.

Montuoro ha ringraziato i primi cittadini presenti per la partecipazione, il senso di responsabilità e lo spirito di collaborazione dimostrati durante il confronto.

In Prefettura il dialogo tra istituzioni e autorità

Nel corso dell’incontro, l’assessore ha espresso il proprio ringraziamento alla vicaria del Prefetto Ester Libertini, al questore Renato Panvino, alle forze dell’ordine e alle autorità intervenute.

Il messaggio emerso dall’appuntamento di Crotone è la necessità di un impegno condiviso per la sicurezza del territorio. Continuità, collaborazione e capacità di lavorare insieme costituiscono i punti su cui proseguire il percorso nelle province calabresi, con l’obiettivo di rendere la prevenzione una componente stabile dell’azione amministrativa.



