Regione Calabria: incarico dirigenziale in sanità digitale con manifestazione di interesse

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

La Regione Calabria ha pubblicato una manifestazione di interesse per il conferimento di un incarico di Elevata Qualificazione di III Livello nel Dipartimento Salute e Servizi Sanitari. La posizione, denominata «Monitoraggio e Implementazione dei Flussi Sanitari – Modernizzazione e Digitalizzazione Sistema della Salute – Telemedicina», avrà durata triennale e si rivolge ai dipendenti pubblici con contratto a tempo pieno e indeterminato o determinato, appartenenti all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, in servizio presso la Giunta Regionale o comandati presso i suoi dipartimenti.

Requisiti e modalità di partecipazione

I candidati interessati devono possedere esperienza e professionalità specifiche nelle funzioni da svolgere, con particolare riguardo alla gestione dei flussi sanitari, alla digitalizzazione e all'implementazione di soluzioni di telemedicina. La domanda, redatta in carta semplice, deve essere inviata esclusivamente via PEC all'indirizzo indicato nella manifestazione, entro e non oltre 5 giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale della Regione Calabria. Le candidature pervenute prima o dopo tale termine saranno considerate inammissibili.

Documentazione richiesta

Alla domanda devono essere allegati:

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Curriculum vitae datato e firmato, dal quale emergano i requisiti di esperienza e professionalità richiesti, nonché le conoscenze e competenze specialistiche possedute;

datato e firmato, dal quale emergano i requisiti di esperienza e professionalità richiesti, nonché le conoscenze e competenze specialistiche possedute; Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse e dovere di astensione;

e dovere di astensione; Copia del documento d'identità in corso di validità, debitamente sottoscritta.

Contesto e opportunità

L'incarico si inserisce nel processo di ammodernamento del sistema sanitario calabrese, con l'obiettivo di potenziare i servizi attraverso la digitalizzazione e la telemedicina, ambiti strategici per migliorare l'efficienza e l'accessibilità delle cure. La selezione rappresenta un'opportunità significativa per professionisti del settore pubblico desiderosi di contribuire all'innovazione sanitaria regionale.

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare il testo integrale della manifestazione di interesse sul portale ufficiale della Regione Calabria.