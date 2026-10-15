Truffa ad anziana sventata a Sondrio arrestati due falsi carabinieri

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Nella provincia di Sondrio, i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia e della Stazione locale hanno arrestato in flagranza di reato due uomini per truffa aggravata ai danni di un'anziana signora. I due, un 57enne pregiudicato residente in Campania e un 30enne residente in Liguria, si erano finti carabinieri per carpire la fiducia della donna.

La telefonata ingannevole

La vittima aveva ricevuto una chiamata da sedicenti carabinieri che la esortavano a consegnare a un loro collega, che sarebbe arrivato poco dopo, l'oro custodito in casa. Il pretesto era quello di dover compiere accertamenti in quanto il prezioso era ritenuto di sospetta provenienza illecita. La donna, però, si è insospettita dell'insolita richiesta e ha deciso di contattare il numero di emergenza 112 per segnalare il fatto.

L'intervento tempestivo dei Carabinieri

Sul posto sono giunti tempestivamente gli operanti che hanno atteso l'arrivo dei due uomini. I malviventi si sono presentati sotto casa della donna a bordo di un'autovettura risultata oggetto di noleggio e, mentre tentavano di accedere all'interno dell'abitazione, sono stati fermati e bloccati.

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Il falso tesserino e l'arresto

Inoltre, il 30enne è stato trovato in possesso di un falso tesserino di identificazione con una foto in uniforme, posto in sequestro dai militari. Il documento sarebbe servito per spacciarsi impropriamente come militare perito dell'Arma dei Carabinieri. I due soggetti sono stati, quindi, tratti in arresto e condotti presso la casa circondariale di Sondrio a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

L'episodio mette in luce l'importanza della prontezza e della diffidenza di fronte a richieste sospette, soprattutto quando coinvolgono anziani. Le forze dell'ordine ricordano di non aprire mai la porta a sconosciuti e di verificare sempre l'identità chiamando il numero di emergenza.