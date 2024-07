Movida a Catanzaro: denunciato il gestore di due locali pubblici

CATANZARO, 13 LUG. – Il gestore di due locali della movida cittadina è stato denunciato per l'apertura di locali di pubblico spettacolo senza apposita licenza, a seguito di un controllo amministrativo effettuato dalla Squadra di Polizia amministrativa della Questura di Catanzaro. Durante le verifiche, gli agenti hanno riscontrato che nei due esercizi pubblici, entrambi situati in località Giovino e gestiti dallo stesso titolare, erano in corso due distinti eventi di intrattenimento musicale danzante con la partecipazione di numerosi avventori.

Le operazioni di controllo rientrano nell'ambito dell'intensificazione dei servizi di prevenzione e controllo da parte della Polizia nei confronti di esercizi e locali pubblici. Oltre alla mancanza della licenza per l'apertura dei locali di pubblico spettacolo, al gestore sono stati contestati vari illeciti amministrativi. Tra questi, l'organizzazione di intrattenimento musicale dal vivo senza la preventiva autorizzazione, la somministrazione di alimenti e bevande senza licenza, l'assenza di un apparecchio per la misurazione del tasso alcolemico e la violazione dell'ordinanza del sindaco di Catanzaro che disciplina gli orari dell'attività di intrattenimento musicale nei pubblici esercizi con emissione di suoni.

Questi episodi sottolineano l'importanza del rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e regolamentazione degli eventi pubblici, a tutela sia dei consumatori che della cittadinanza. La Questura di Catanzaro continuerà a intensificare i controlli per garantire il rispetto delle leggi e delle ordinanze locali, preservando così la sicurezza e il benessere pubblico.