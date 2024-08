Movida sicura: sequestrata la pista da ballo di una discoteca a Soverato

SOVERATO - In un'operazione congiunta nell'ambito dell'iniziativa "Movida sicura", le autorità hanno sequestrato la pista da ballo di una discoteca situata sul lungomare di Soverato. L'azione è stata eseguita dalla Squadra di Polizia Amministrativa della Questura di Catanzaro, in collaborazione con i carabinieri della Compagnia di Soverato e il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Presenze oltre la capienza consentita

Durante il controllo, è emerso che il numero di persone presenti all'interno del locale superava la capienza consentita. Questo ha portato alla denuncia del titolare della discoteca. La sovraffollamento non solo rappresenta una violazione delle normative vigenti, ma comporta anche un rischio significativo per la sicurezza dei clienti.

Altre violazioni e sanzioni

Oltre alla questione della capienza, il titolare è stato denunciato per non aver rispettato altre prescrizioni imposte dalla Commissione Comunale di Vigilanza per i locali di pubblico spettacolo. Tra le violazioni rilevate, vi sono la somministrazione di alcolici oltre l'orario consentito e l'impiego di addetti alla sicurezza senza la necessaria autorizzazione.

Sicurezza e prevenzione

Questa operazione rientra in un più ampio programma di controllo e prevenzione volto a garantire la sicurezza nelle aree di intrattenimento notturno. Le autorità ribadiscono l'importanza di rispettare le normative per assicurare un ambiente sicuro e legale per tutti i frequentatori. (Ansa) (Immagine archivio)