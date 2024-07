Movida Violenta a Catania: Individuata Baby Gang

Movida Violenta a Catania: arrestata baby gang responsabile di aggressioni nelle discoteche

Catania - Un nuovo episodio di violenza legato alla movida catanese ha scosso la città. Sei giovani, accusati di fare parte di una baby gang responsabile di violente aggressioni all'interno delle discoteche locali, sono stati arrestati dalla Polizia. L'operazione, condotta dalla Squadra mobile della Questura di Catania e coordinata dalla Procura, ha permesso di mettere fine a una serie di attacchi che avevano terrorizzato i frequentatori delle serate mondane del capoluogo etneo.

Le indagini, avviate dopo numerose denunce da parte delle vittime, hanno rivelato una serie di pestaggi brutali e apparentemente senza motivo, che si verificavano durante le notti di festa. I giovani, tutti di età compresa tra i 16 e i 19 anni, prendevano di mira persone a caso, spesso per futili motivi o addirittura senza alcuna provocazione.

Grazie a testimonianze e a filmati di videosorveglianza, gli investigatori sono riusciti a ricostruire la dinamica degli attacchi e a identificare i responsabili. Le vittime, molte delle quali sono ancora sotto shock, hanno descritto le aggressioni come improvvise e estremamente violente.

Oltre agli arresti, nei confronti dei sei giovani sono stati emessi altrettanti Daspo Willy, una misura restrittiva che proibisce loro di accedere a discoteche, locali pubblici e altri luoghi di ritrovo notturni per un periodo di tempo stabilito dal questore di Catania. Questo provvedimento, introdotto recentemente, prende il nome da Willy Monteiro Duarte, il giovane ucciso brutalmente nel 2020, e mira a prevenire la presenza di individui violenti nei luoghi di divertimento.

La comunità catanese, scossa dagli eventi, ha espresso sollievo per l'efficacia dell'intervento delle forze dell'ordine. "La sicurezza deve essere una priorità, soprattutto nei luoghi di divertimento frequentati dai giovani", ha commentato il sindaco di Catania. "Ringraziamo la Polizia per il tempestivo intervento che ha permesso di evitare ulteriori tragedie".

Le indagini proseguono per verificare se vi siano altri membri coinvolti nella baby gang e per accertare la responsabilità di eventuali complici. La Procura ha assicurato che saranno adottate tutte le misure necessarie per garantire che episodi del genere non si ripetano, rafforzando la presenza delle forze dell'ordine nei punti nevralgici della movida cittadina.

Nel frattempo, la città di Catania continua a riflettere sulla necessità di promuovere una cultura del rispetto e della non violenza tra i giovani, affinché le serate di festa possano tornare ad essere sinonimo di divertimento e serenità per tutti.