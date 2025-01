Muore in ambulanza durante il trasferimento: denuncia per ritardi

Muore nel tragitto tra due ospedali dopo ore di attesa: vittima un 48enne di San Giovanni in Fiore

Serafino Congi, 48 anni, muore in ambulanza mentre veniva trasferito all’ospedale Annunziata di Cosenza. La famiglia presenta denuncia per presunti ritardi.

Un dramma sconvolgente ha colpito la comunità di San Giovanni in Fiore (Cosenza): Serafino Congi, 48 anni, è morto sabato pomeriggio durante il trasferimento in ambulanza dall’ospedale silano all’ospedale Annunziata di Cosenza. L’uomo, sposato e padre di due bambine di 7 e 11 anni, ha perso la vita lungo il tragitto, alimentando dubbi e polemiche sulle presunte criticità del sistema sanitario locale.

I fatti

Congi era giunto d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di San Giovanni in Fiore intorno alle 15. Le sue condizioni sono apparse subito critiche, tanto da rendere necessario il trasferimento all’ospedale di Cosenza, centro sanitario più attrezzato.



Tuttavia, secondo le prime ricostruzioni, l’ambulanza è partita solo dopo diverse ore di attesa, a causa della mancata disponibilità immediata di un mezzo dotato di personale medico qualificato.

Il trasferimento si è trasformato in tragedia poco dopo le 18:30, quando l’uomo è deceduto all’altezza di San Pietro in Guarano, a circa 20 chilometri dalla destinazione. Un epilogo che ha lasciato attonita la famiglia e l’intera comunità.

Denuncia della moglie

La moglie della vittima, sconvolta dall’accaduto, ha presentato denuncia ai carabinieri di San Giovanni in Fiore per fare luce sui presunti ritardi e sulle eventuali responsabilità legate alla gestione del soccorso. “Non si può morire così, aspettando un’ambulanza,” avrebbe dichiarato la donna, secondo fonti vicine alla famiglia.

Polemiche sul sistema sanitario

L’episodio ha riacceso il dibattito sulle condizioni del sistema sanitario calabrese, spesso al centro di critiche per carenze strutturali e logistiche. La difficoltà nel reperire ambulanze attrezzate e personale medico in tempi rapidi rappresenta una problematica cronica, con gravi ripercussioni sui pazienti che necessitano di interventi tempestivi.

Indagini in corso

Le autorità competenti hanno avviato un’indagine per accertare le circostanze del decesso e verificare eventuali negligenze. La procura di Cosenza potrebbe aprire un fascicolo per omicidio colposo, qualora venissero riscontrate irregolarità nella gestione del caso.

Comunità in lutto

A San Giovanni in Fiore, il dolore per la perdita di Serafino Congi è palpabile. La comunità si è stretta attorno alla famiglia, esprimendo solidarietà e chiedendo risposte. Il parroco della cittadina ha invitato i cittadini a una veglia di preghiera in memoria dell’uomo, definito da molti “una persona generosa e sempre disponibile”.

Conclusioni

Questo tragico episodio solleva interrogativi urgenti sulla gestione dell’emergenza sanitaria nella regione Calabria.



La speranza è che le indagini in corso possano portare chiarezza e spingere le istituzioni a intervenire per evitare che simili tragedie si ripetano.

