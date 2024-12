MusicAMA Calabria, a lamezia Terme brillano le “Stelle di Broadway”

Tanto buonumore unito al piacere di riascoltare temi portanti che hanno segnato alcuni momenti della nostra vita. Sono stati questi i segreti di “Stelle di Broadway – Questo è un musical”, con Luca Mazzamurro e Antonella Degasperi, andato in scena ieri sera al Teatro Grandinetti di Lamezia Terme, nella prima delle due repliche esclusive per la Calabria, inserito nell’ambito della 47^ edizione del festival MusicAMA Calabria, diretto da Francescantonio Pollice. La voglia di sperimentare nuovi linguaggi ha spinto Corrado Abbati, che ha curato la regia, a uscire dal terreno a lui conosciuto dell’operetta.

La curiosità di scoprire cosa stesse nascondendo il sipario è stata soddisfatta al momento della sua apertura. La sceneggiatura essenziale ha immediatamente proiettato il pubblico tra i grattacieli di Broadway che, altissimi, si stagliavano verso il cielo. Il “profumo” della famosa via di New York si è percepito intenso, mentre nell’aria riecheggiavano le melodie dei musical consegnati alla storia.

Sin da subito quelle strade hanno preso vita nella fantasia dei presenti, trascinati dalle evoluzioni dei quindici ballerini che esprimevano una incontenibile gioia, inevitabilmente trasmessa agli occhi sognanti e alle menti rapite dalle fantasie. La “frizzante” presenza di Luca Mazzamurro e Antonella Degasperi si è subito distinta per la verve richiesta dallo spettacolo. La loro energia è stata subito contagiosa nell’introduzione di una storia dai toni scanzonati.

I due protagonisti si confrontano rispetto alle proprie passioni: Antonella Degasperi vuole convincere Luca Mazzamurro che il musical non è una forma artistica inferiore all’opera da lui tanto amata. Potrebbe sembrare una impresa semplice, pur se le “armi” della protagonista sono ben affilate, tanto da riuscire nel suo intento. Il fascino delle musiche ha fatto desistere il suo partner, dopo essersi lasciato ammaliare dalla bellezza dei brani ascoltati.

Tra semplici battute, balletti elettrizzanti e canzoni indimenticabili, “Stelle di Broadway – Questo è un musical”è stato un interessante viaggio contraddistinto da temi musicali, che hanno lasciato un segno indelebile nella storia dei musical. Momenti di grande intensità in cui si sono messe in evidenza le voci dei cinque performer, oltre a quelle dei due protagonisti.

Scilla Cristiano, Federico Bonghi, Mariska Bordoni, Claudio Ferretti e Matteo Catalini si sono distinti in duetto e singolarmente in ogni brano eseguito. L’iniziale “Cats”, il drammatico tema d’amore de “Il Fantasma dell’Opera”, le coinvolgenti “You should be dancing” e “Disco Inferno” de “La Febbre del sabato sera” hanno alimentato stati d’animo diversi. Momenti che hanno introdotto gli spettatori al magico mondo dei musical.

Il cassetto dei ricordi è stato aperto da una chiave impolverata nel tempo. “I got rhythm” tratta da “Girl crazy”, “Un poco di zucchero” e “Supercalifragilisticespiralidoso” da “Mary Poppins”, “Vorrei danzar con te” da “My fair lady”, “Singing in the rain” da “Cantando sotto la pioggia”, “Maria” da “West Side Story” e la verdiana “Libiamo, ne’ lieti calici” inserita in “Pretty woman”, sono stati solo alcuni dei vibranti brani del viaggio nel mondo dei musical voluto da Abbati. Una regia attenta la sua che è stata impreziosita dalle coreografie di Francesco Frola e dagli abiti, che hanno ben raffigurato le diverse opere. I ballerini hanno dato grande dinamicità alle varie scene.

Antonella Degasperi, star molto apprezzata dagli amanti dell’operetta, non si è limitata solo a cantare passando da registri lirici a quelli più leggeri, ma ha recitato e ballato con grande disinvoltura. Luca Mazzamurro si è fatto apprezzare, oltre che per le sue doti canore, anche per l’approccio leggero che è riuscito a conferire al suo personaggio. Entrambi hanno portato gli spettatori con estrema disinvoltura in un mondo dove l’irreale diventa reale.

Il finale ha regalato l’istante più gioioso della serata con “Mamma mia” tratta dall’omonimo musical, ripetuto con un travolgente bis, che ha visto l’intera compagnia scendere in platea. Inevitabile la partecipazione del pubblico in visibilio, che ha sottolineato il suo entusiasmo con un interminabile applauso.

“Stelle di Broadway – Questo è un musical” sarà replicato questa sera al Teatro Comunale di Catanzaro, alle ore 21:00.

La 47^ edizione di MusicAMA Calabria vivrà tre ultimi importanti appuntamenti giovedì 26 dicembre, con “Tutto Teo”, show in cui Teo Teocoli ripercorrerà la sua carriera, e sabato 28 dicembre con “La notte del gospel”, che vedrà la partecipazione del Benedict Gospel Choir, entrambi al Teatro Grandinetti Comunale di Lamezia Terme, e domenica 29 dicembre con il concerto gospel del Florida Fellowship Super Choir. Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21:00.

I biglietti per “Tutto Teo” e “La notte del gospel”potranno essere acquistati rispettivamente presso la biglietteria del Teatro Grandinetti di Lamezia Terme. Gli ultimi biglietti per il concerto del Florida Fellowship Super Choir potranno essere acquistati presso la biglietteria del Teatro Comunale di Catanzaro. Per tutti gli appuntamenti è possibile consultare il sito www.amaeventi.org , per l’acquisto on line. Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere alla segreteria al numero telefonico 0961.741241 e 389.0670191, oppure 0968.24580 e 334.2293957 o contattandoci alla mail [email protected] .

AMA Calabria è vincitrice dell’Avviso Pubblico Grandi Eventi promosso dall’Assessorato Turismo e Marketing Territoriale nell’ambito del programma “Calabria Straordinaria”.