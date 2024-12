MusicAMA Calabria, a Lamezia Terme la spiritualità del canto gregoriano delle Ancillae Domini

La meraviglia, la devozione e il fascino del canto gregoriano, mezzi per un viaggio dell’anima di cui tutti abbiamo bisogno. Una elevazione spirituale che, ieri sera, si è compiuta nel Santuario della Beata Vergine del Soccorso di Lamezia Terme, riaperto ai fedeli nella stessa giornata dopo molto tempo. In quel luogo di culto si sono innalzate al cielo le voci delle Ancillae Domini, dirette da Licia Di Salvo, nell’evento inserito nella 47^ edizione del festival MusicAMA Calabria, atto a celebrare il dogma dell’Immacolata concezione, che quest’anno ripercorre i 170 anni dalla bolla "Ineffabilis Deus" di Papa Pio IX.

L’essenza del canto, la sua austerità, la semplicità e il potere comunicativo sono stati trasmessi dalle voci sublimi della stessa direttrice con Paola De Blasi, Maria Sabrina Funaro, Enza Mirabelli, Armida Nicotera, Maria Rosa Sansone in maniera chiara e risonante. “Tota pulchra es Maria”, questo il titolo dell’appuntamento, non è stato solo un momento di meditazione, ma un profondo incontro con la propria religiosità.

In un programma dedicato al culto di Maria, in occasione della festività dell’Immacolata Concezione, le Ancillae Domini hanno eseguito brani appartenenti alle sue diverse tradizioni. Il canto “gregoriano”, il canto liturgico di tradizione calabrese, il canto di tradizione greco- bizantina e il canto dei pellegrini di area iberica e inglese, hanno trovato espressione «in un unicum valoriale di spiritualità e storia del canto sacro», come definito dalla stessa Licia Di Salvo.

La processione iniziale delle cantrici, nella penombra del Santuario, ha avuto un significato profondo: la ricerca della luce, della propria fede. L’inno latino “Veni redemptor gentium” composto da Sant’Ambrogio è il primo canto che ha indotto alla meditazione più profonda e sentita.

Il repertorio scelto dalle Ancillae Domini, ha messo in evidenza il perfetto controllo del respiro, il fraseggio sublime che rendono l’ensemble una realtà consolidata. Tutti i brani eseguiti hanno confermato quanto il canto gregoriano sia una musica virtuosa di incredibile ampiezza e potenza. Le Ancillae Domini hanno mostrato grande sicurezza e autorità nel canto, oltre che nell’articolazione e nella pronuncia della lingua latina.

In ogni esecuzione si percepisce un notevole grado di spontaneità consapevole nel tono e nel ritmo del canto, che servono a comunicare il più possibile quanto contenuto nella musica; una dote innata che eleva il loro modo di cantare, raggiungendo picchi di assoluto livello qualitativo. Il Santuario della Beata Vergine del Soccorso di Lamezia Terme è stato il luogo perfetto per ascoltare le voci delle Ancillae Domini e i loro canti senza tempo, esecuzioni calde e sentite che hanno fatto godere della loro bellezza.

L’evento è stato suddiviso in tre parti, all’inizio delle quali Licia Di Salvo si è soffermata a spiegare caratteristiche e contenuti di ogni brano. Il finale è stato salutato dai presenti con un caloroso lungo applauso e con la richiesta di un bis, l’intenso “Adonai”. Il canto ebraico degli Arcangeli è stato il punto esclamativo di una serata da considerare come un’esperienza unica.

“Tota pulchra es Maria” con le Ancillae Domini sarà replicato questa sera, alle ore 19:00, nella Chiesa di San Giuseppe Artigiano di Lamezia Terme. L’accesso al concerto è gratuito.

Il prossimo spettacolo teatrale di MusicAMA Calabria si terrà venerdì 13 dicembre, al Teatro Grandinetti Comunale di Lamezia Terme, con "Aladin – il musical" della Compagnia dell'Ora.

