Napoli-Roma, Ranieri: Sfida dura per tutti. e fa il punto su Dybala e Hummels (Video)

La sfida tra Napoli e Roma, in programma allo stadio Maradona, si preannuncia come uno dei match più attesi della giornata.





In conferenza stampa, l’allenatore della Roma, Claudio Ranieri, ha parlato delle condizioni di Dybala e Hummels, del suo approccio alla partita e delle difficoltà della squadra giallorossa.





Le condizioni di Dybala e Hummels





Interrogato sulle condizioni fisiche di Paulo Dybala e Mats Hummels, Ranieri ha risposto con prudenza:





"Dybala l'ho visto oggi per i primi 20 minuti. Devo parlare con lui e con i fisioterapisti per capire il suo stato. È un giocatore che necessita di una preparazione graduale prima di scendere in campo. Per quanto riguarda Hummels, oggi si è allenato completamente, e questo mi dà la serenità di poter decidere se utilizzarlo".





L’allenatore ha sottolineato la necessità di evitare rischi inutili con Dybala:





"Preferisco perdere un giocatore per una partita piuttosto che per un mese".





Il Napoli di Conte: una sfida complessa





Ranieri ha elogiato il Napoli guidato da Antonio Conte, definendolo una squadra in grande forma:





"Prima che iniziasse il campionato, avevo detto che Conte avrebbe portato la squadra o prima o seconda. È un gruppo forte, in tiro. Sarà una partita difficile per noi, ma anche per loro".





La Roma, reduce da un periodo complicato, dovrà affrontare una squadra solida e motivata, ma Ranieri si è detto fiducioso delle qualità dei suoi giocatori.





La mentalità e il supporto dei tifosi





Alla domanda sulla mentalità della squadra, Ranieri ha spiegato:





"Quando si perde, si entra in una spirale negativa. Il mio compito è ridare fiducia ai giocatori e portarli a credere in sé stessi e nei compagni. La qualità c'è, ma serve supporto, sia da parte mia che dei tifosi".





Il tecnico ha elogiato il ruolo dei sostenitori giallorossi, definendoli "l'anima della squadra" e invitandoli a restare vicini in questo momento di difficoltà.





Su Pellegrini e Dobvik: recuperare fiducia





Ranieri si è soffermato anche su alcuni singoli, come Pellegrini e Dobvik. Sul capitano giallorosso, in difficoltà psicologica dopo un avvio di stagione deludente, ha dichiarato:





"Pellegrini è un ragazzo introverso, ma deve reagire alle avversità. È importante che ritrovi fiducia e mostri la determinazione necessaria per superare questo momento".





Su Dobvik, invece, Ranieri ha espresso fiducia nel suo recupero:





"Sta bene, non ha problemi fisici. È un centravanti che può dare il meglio quando ha spazio davanti. Deve continuare a lavorare per migliorare".





L'importanza dell'entusiasmo e della responsabilità





Ranieri ha chiuso la conferenza con un messaggio motivazionale:





"Facciamo il lavoro più bello del mondo, e siamo pagati per farlo. Dobbiamo riscoprire l’entusiasmo che avevamo da bambini e metterlo in campo. Non servono magie, ma lavoro, fiducia e unione".





La sfida al Maradona





Con una classifica che non sorride alla Roma e un calendario complesso all’orizzonte, la gara contro il Napoli rappresenta un banco di prova fondamentale per Ranieri e i suoi. Il tecnico giallorosso sa che il percorso di risalita è lungo, ma è convinto che la squadra, compatta e determinata, possa ritrovare lo smalto necessario per competere ad alti livelli.