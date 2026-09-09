Nasce a Taranto il Parco storico naturalistico tematico

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Un Parco storico naturalistico tematico. Realizzato a Taranto, nella borgata di Lama in contrada Carelli, si candida a diventare un attrattore unico nel contesto territoriale, in grado di promuovere un turismo culturale lento, naturalistico, esperienziale. Nei suoi 11 ettari, sono previste specifiche aree: boschiva, di agricoltura biologica di antiche varietà, di ricostruzione storica di una mansus medievale (terreno con annessa abitazione) e di spettacoli. Saranno inoltre realizzati sentieri di mobilità dolce, con percorsi tattili e accessibili nel segno dell’inclusione. Il progetto, ideato dall’associazione I Cavalieri de li Terre Tarentine – da oltre due decenni impegnata nel campo della divulgazione storico culturale - è in linea con il Piano Strategico di sviluppo e valorizzazione del territorio per l’area di Taranto che punta alla diversificazione economica in ambito culturale, turistico, ambientale e paesaggistico, cogliendo anche gli obiettivi del più ampio Just Transition Fund. Immerso nella macchia mediterranea, si candida a diventare luogo di intrattenimento e conoscenza, nell’ottica della valorizzazione e promozione identitaria del territorio e del suo patrimonio storico, ambientale e paesaggistico. Tra gli interventi, il ripristino dei muretti a secco, la messa in sicurezza e bonifica dell’area, la realizzazione di manufatti e strutture, correlati al periodo storico di riferimento secondo criteri architettonici ed ingegneristici innovativi e sostenibili con materiali ecocompatibili, e nel rispetto dei vincoli vigenti. Una delle caratteristiche uniche dell’idea progettuale è quella di rendere un’ampia area del parco di libero accesso e fruibilità da parte della comunità, con assunzione di responsabilità partecipata. Sarà proprio questo scenario unico ad ospitare, nei giorni 26 e 27 settembre, la XV edizione della “Battaglia dell’XI Secolo tra Normanni e Bizantini”, organizzata dai Cavalieri de li Terre Tarentine e realizzata con il patrocinio e sostegno del ministero della Cultura - Fondo nazionale per la Rievocazione Storica - e del Comune di Taranto. Oltre la rievocazione della Battaglia, in due atti, sarà possibile passeggiare tra le tende storiche, osservare da vicino scene di vita quotidiana medievale, assistere a combattimenti filologicamente ricostruiti. Non mancheranno musica medievale, street food, laboratori e volo di rapaci. Per informazioni: 351.4435862 (ogni giorno dalle 18 alle 20). Ma non è tutto: la rievocazione s’inserisce in un più ampio percorso di promozione turistico-culturale che prevede attività didattiche nelle scuole e percorsi di turismo lento con i “Cammini della Battaglia”. Da qui l’evento, ad ingresso gratuito, in programma giovedì 10 settembre (ore 20, presso La Serra, a Lama) con la proiezione dei due cortometraggi, "Il Cammino di Taras" e "Terre Joniche. Storie Dell'XI secolo", realizzati dall’associazione e dal regista Michele Alberto Chironi di Kyro Communication. La serata, in collaborazione con Aps Reverie, è dedicata alla storia del territorio.