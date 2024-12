“Natale in note”, il primo concerto di Emilio: appuntamento il 19 dicembre presso SPQR di Pontinia

Il primo live di Emilio si terrà il 19 dicembre alle ore 20 presso il locale SPQR di Pontinia (Lt). “Natale in note”, questo il nome del primo evento da solista del cantante setino, sarà anche l’occasione per presentare l’album “Ama Lentamente” in uscita dalla mezzanotte dello stesso giorno. L’ingresso è gratuito, ma è necessaria la prenotazione.

Collaboreranno alla serata il maestro Marco Onorato e alcuni musicisti e cantanti molto apprezzati sul territorio: Riccardo Cafarotti, Alessandra Di Franco, Teresa Aufiero, Andrea Bevilacqua. Il service della serata sarà curato dalla band Cico&Luis e da Benedetto Persi.

Prevista anche la partecipazione di Remo Elia, autore dei sette inediti di Emilio, nonché direttore artistico della casa discografica “La Mia Song”. Penna di spicco nel panorama musicale per aver dato vita a testi magistrali interpretati da molti big della canzone italiana come Sal Da Vinci, Tiromancino, Carmen Consoli, Giovanni Zarrella, Ivana Spagna, Luisa Corna, per citarne alcuni.

La collaborazione tra il noto autore ed Emilio è nata nella scorsa estate. I primi due singoli “I Tuoi Silenzi” e “Ama Lentamente”, brano che dà il nome all’album, hanno ottenuto un grandissimo riscontro di pubblico sia negli store digitali sia nei passaggi in radio, che su YouTube.

“Sono molto emozionato per questo primo live, ma soprattutto per il grande incitamento che ricevo dagli ascoltatori, ringrazio con tutto me stesso ognuno di loro”. Queste le parole di Emilio, il quale sottolinea: “Ho realizzato un grande sogno impegnandomi con tenacia e determinazione, studiando e continuando a credere in me stesso".