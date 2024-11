Nel Sannio corale di rilievo sotto la guida del Tenore Marco Rosiello, giovane e talentuoso maestro.

MELIZZANO (BN) - È ormai pubblico il calendario degli eventi di Natale a cura del coro "Madonna della Libera" di Melizzano, una realtà che registra, di anno in anno, grandi successi sotto la guida professionale del M° Rosiello, distinguendosi non solo nel territorio sannita ma anche al di fuori dei confini regionali.

Il M° Rosiello ha guidato la corale verso numerose iniziative di spicco, innumerevoli collaborazioni importanti e, non da ultimo, verso la pubblicazione di un album musicale di brani inediti. Vale la pena ricordare tra gli ospiti della corale il Tenore Blagoj Nacoski e il soprano Amarilli Nizza, che vantano una fama internazionale; inoltre i M° don Marco Frisina e M° don Fabio Massimillo, compositori di rilievo nella musica sacra e liturgica sotto la cui direzione il coro polifonico si è esibito in concerti dal grande valore artistico e spirituale.

Rosiello, tenore e giovanissimo maestro, è riuscito a dare vita ad una realtà che ad oggi conta oltre 60 coristi con la quale sta arricchendo il territorio sannita con svariati concerti nella propria Diocesi e nella provincia beneventana, varcando anche i confini regionali, dando così lustro al territorio natìo.

Anche per i concerti di Natale la corale avrà l'onore di ospitare grande artisti.

Il 7 dicembre a Luzzano sarà in concerto con il mezzosoprano M° Serena Scarinzi che lo scorso settembre, presso il Teatro Petruzzelli di Bari, ha interpretato il ruolo di Francesca nella Divina Commedia di Mons. Frisina.

Il 13 dicembre il coro immergerà il suo pubblico nella magia del Natale presso il Castello di Limatola insieme al mezzosoprano M° Rossella Mirabelli, solista del coro della Diocesi di Roma e corista in importanti concerti musicali, come quelli con Il Volo e con Renato Zero.

Il 27 dicembre la corale si esibirà nella XVI edizione del tradizionale Concerto di Natale con la straordinaria partecipazione di Mariangela Topa, cantante crossover, direttore del coro Gospel "Voices of Joy" in Roma e già solista del Coro della Diocesi di Roma; del M° Leonardo Trinciarelli tenore del coro del Teatro dell'Opera di Roma; del sopranista M° Salvatore Saracino, solista e artista in diversi teatri, enti lirici ed ensemble di musica antica. Ospite d'onore della serata sarà don Francesco Cristoforo, scrittore e conduttore della trasmissione "Fatti per il Cielo" che guiderà le meditazioni durante il concerto che, come sempre, vuole essere momento di meditazione e preghiera.

Infine il 28 dicembre, a Pago Veiano, sarà presente Paola Cecchi, voce storica della Diocesi di Roma, presente in numerose liturgie pontificie, voce di colonne sonore per la Rai, ha collaborato anche con il M° Morricone.

Prima degli eventi natalizi la corale vi dà appuntamento nel Duomo di Benevento il prossimo 23 novembre per il concerto alla vigilia di Cristo Re dell'Universo "Ti Cerco Signore mia Speranza" che vedrà, insieme al canto del coro polifonico "Madonna dell Libera", la partecipazione di altre due corali provenienti dalla Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi e le voci soliste di Rossella Mirabelli e di Mariangela Topa. Ospite della serata don Tony Drazza che curerà le meditazioni ai canti in programma per il concerto.