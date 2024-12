Nella 20ª giornata il Catanzaro brinda con Iemmello: 1-0 sulla Salernitana, giallorossi in festa

Il Catanzaro festeggia il nuovo anno con una vittoria preziosa, firmata dal capitano Pietro Iemmello, che regala ai giallorossi un successo meritato contro la Salernitana. Il risultato finale di 1-0 non rende pienamente giustizia a una partita dominata dai padroni di casa, che salgono al sesto posto in classifica con la quinta vittoria stagionale.

Una partita dominata dai giallorossi

Alla curva "Capraro", silenziosa per rispetto a un tifoso coinvolto in un grave incidente, il Catanzaro impone il proprio gioco sin dai primi minuti. Nel 3-5-2 disegnato da mister Caserta, Situm si alterna tra attacco e difesa, supportando un solido pacchetto arretrato guidato da Antonini e Cassandro. In avanti, Pittarello, preferito a Biasci, crea diverse occasioni da gol.

La Salernitana, schierata con un 3-4-2-1, tenta di rispondere con Simy come riferimento offensivo, ma fatica a contenere le avanzate dei giallorossi. Il primo tempo è un monologo del Catanzaro, con Sepe protagonista nel negare più volte il vantaggio, mentre un fallo di mano di Hrustic, inizialmente giudicato da rigore, viene declassato a punizione dal limite grazie all’intervento del VAR.

Il gol decisivo di Iemmello

La ripresa segue lo stesso copione: il Catanzaro spinge e trova finalmente la rete al 12’. Un'azione orchestrata da Pompetti e rifinita da Pontisso libera Iemmello, che batte Jaroszynski in velocità e insacca con un preciso diagonale. Il capitano si conferma uomo decisivo e trascina la squadra al successo.

I giallorossi continuano a creare pericoli, sfiorando il raddoppio con Pittarello, fermato solo dal palo e da un intervento miracoloso del portiere Fiorillo. La Salernitana, sempre più in difficoltà, passa a un modulo offensivo nel tentativo di ribaltare il risultato, ma senza successo. Nel finale, il Catanzaro trema su un colpo di testa di Simy e un tiro all’angolino di Hrustic, entrambi vanificati per un fallo sul difensore Antonini.

La spinta del Catanzaro e la crisi della Salernitana

Questa vittoria consolida le ambizioni del Catanzaro, che si conferma in piena corsa per un posto nei playoff. La Salernitana, invece, prosegue il suo periodo di crisi, con i tifosi ospiti che esprimono il loro malcontento nei confronti della squadra.

Una giornata speciale per i giallorossi, che salutano il 2023 con una prestazione convincente e guardano al futuro con fiducia, sostenuti dall’entusiasmo di una tifoseria pronta a festeggiare nuovi successi.

Tabellino

Catanzaro-Salernitana 1-0 (0-0 a fine primo tempo)

Catanzaro (3-5-2): Pigliacelli; Scognamillo, Antonini, Cassandro; Compagnon (11’ st Brignola), Pontisso (25’ st Pagano), Petriccione, Pompetti, Situm; Iemmello (25’ st Biasci), Pittarello

A disposizione: Dini, Borrelli, Piras, Turicchia, La Mantia, Brighenti, Ceresoli, Seck, Maiolo

All. Caserta

Salernitana (3-5-2): Sepe (1’ st Fiorillo); Ruggeri (1’ st Stojanovic), Ferrari, Jaroszynski; Gentile, Hrustic, Amatucci (36’ st Wlodarczyk), Reine-Adélaide (32’ st Soriano), Njoh; Tongya (25’ st Torregrossa), Simy

A disposizione: Corriere, Velthuis, Kallon, Dalmonte, Braaf, Maggiore, Fusco

All. Colantuono

Arbitro: Perenzoni

Assistenti: Luciani - Monaco

IV: Totaro

Var: Maggioni

AVar: Longo

Calci d’angolo: 4 Catanzaro, 5 Salernitana

Recuperi: 1’ pt, 6’ st

Ammonizioni: 12’ pt Petriccione (C), 20’ pt Ruggeri (S), 6’ st Stojanovic (S), 37’ st Jaroszynski (S), 40’ st Pittarello (C), 45’+6’ st Wlodarczyk (S)

Marcatori: 11’ st Iemmello (C)

NOTE Spettatori 10.684 (abbonati 5.823), incasso non comunicato. Espulso 40’ st il tecnico Colantuono. Ammoniti: Petriccione, Ruggeri, Stojanovic, Jaroszynski, Wlodarczyk. Angoli 4-5. Rec. 3’; 6’