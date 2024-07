New Generation Racing: dopo la vittoria di Piria Jr, ambizioni alte per Amendolara

Trionfo e Nuove Sfide: Il Weekend dei Giovani Piloti NGR

Il fervore delle competizioni automobilistiche non si placa, anzi, si accende ancor di più con l'arrivo di un altro fine settimana all'insegna dell'adrenalina e delle sfide avvincenti. Dopo il trionfo dello scorso weekend ad Enna, dove il giovane Antonino Piria ha fatto incetta di successi a bordo della sua Ermolli Suzuki nello slalom locale, l'attenzione si sposta verso nuovi orizzonti.

Per Piria Junior, sedicenne di talento e promessa nel mondo delle corse, la vittoria ottenuta ha un sapore di conquista importante, soprattutto considerando la sua giovane età. Ma l'avventura non si ferma qui: il giovane pilota si prepara ad affrontare il Trofeo FX Predator's, un nuovo capitolo che si aprirà già dalla prossima domenica a Varano.

Ma non è solo Piria a tenere alta la bandiera della NGR. Cinque piloti sono pronti a scendere in pista nel 4° Slalom Città di Amendolara, un evento di risonanza nazionale che vedrà la partecipazione di diverse realtà automobilistiche.

In classe 1400, sarà Francesco Pio Santise a rappresentare la squadra con la sua Peugeot 106, cercando di mettere in mostra il suo talento e ottenere un inizio di stagione promettente.

Nella categoria RS Plus, saranno due i piloti NGR al via: Alberto De Gregorio e Carlo Barberio, entrambi su Peugeot 106 e pronti a dare il massimo in pista.

Il gruppo N avrà come protagonista Domenico Marchio, pilota di Tiriolo, che punta a ripetere il successo ottenuto nel 2023 nel Challenge Slalom Calabria. Anche lui a bordo di una Peugeot 106 S16, Marchio è deciso a iniziare la nuova stagione con il piede giusto.

Infine, nel gruppo A, Alfredo Mancaruso su Peugeot 205 sarà alla ricerca della prima soddisfazione stagionale, pronto a sfidare i suoi avversari con esperienza e determinazione.

Il weekend si preannuncia dunque ricco di emozioni e sorprese, con i giovani talenti NGR pronti a dimostrare il proprio valore e a lasciare il segno nell'affascinante mondo delle corse automobilistiche.