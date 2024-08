“Noi che…” un successo che si conferma anche quest’anno

Il tradizionale evento-revival dedicato alla musica degli anni ’80 anche per l’edizione di quest’anno ha coinvolto migliaia di over 40

SOVERRATO - Si è rinnovato al Mama’s Beach Club di Soverato il tradizionale appuntamento con il “NOI CHE”, evento in musica dedicato agli anni ’80. La manifestazione che quest’anno si è svolta nella sua abituale location dopo qualche anno di trasloco presso altre strutture, ha riscosso il solito, scontato successo di sempre.

Erano tantissimi gli over 40 che per una notte hanno voluto rievocare gli anni dell’adolescenza-giovinezza al suono della musica anni ’80.

Nostalgia, divertimento e spensieratezza sono stati gli ingredienti del successo del NOI CHE anche per l’edizione 2024. La voglia di rievocare quel periodo è così forte che in migliaia anche quest’estate si sono riversati al Mama’s riempiendolo in ogni suo angolo.

Balli e canti accompagnati dagli immancabili e refrigeranti drink in una calda notte di metà agosto hanno monopolizzato questo angolo della costa ionica catanzarese per un viaggio nel passato, una sfida a dispetto del tempo che trascorre inesorabile.

Il successo del NOI CHE sta proprio in questo, la voglia di godere di una musica che ha accompagnato la crescita di quanti sono nati negli anni ’60 - ’70 e parte degli ’80 che hanno voluto – e lo faranno sempre - farsi coinvolgere dai ricordi di quegli anni certamente più spensierati e meno frenetici degli ultimi decenni.

Un tuffo nel passato che per tanti nostalgici assume una valenza fondamentale per affrontare il presente con maggiore consapevolezza e proiettarsi al futuro con una fiducia che non dovrà mai venire meno.

La festa più attesa e divertente dell’estate 2024 ha evidenziato la grande competenza e qualità musicale e vocale da parte di quanti in consolle si sono alternati per mantenere alto il livello della manifestazione.

Freddy dj e il dj nazionale Gianluca Trentani, giusto per citarne qualcuno, hanno accompagnato una folla mai stanca, a dispetto dell’età non più giovanissima, di ballare e divertirsi nel ricordo di una serata che al pari della musica proposta non potrà certo essere dimenticata.

L’appuntamento è per la prossima estate con lo stesso entusiasmo e la volontà da parte degli organizzatori di preparare la nuova edizione garantendo la stessa perfezione raggiunta quest’anno.





Maurizio Martino