Nuoto Acque Libere Sardegna: ad Alghero arrivano i Campionati del Mondo Juniores

CAGLIARI, 30 AGOSTO 2024 - Quasi, quasi non fa più sensazione vedere la Sardegna ripetersi nel confezionare eventi natatori mai visti precedentemente in Italia.

È un dato di fatto che nell’isola esista un coordinamento ineccepibile abile nel coniugare alla perfezione gli intenti della Federazione Internazionale (World Acquatics) con le potenzialità della Federnuoto Italiana, ad occhi chiusi sempre pronta ad appoggiare il Comitato FIN Sardegna abilmente orchestrato dal presidente Danilo Russu.

Ultimo tassello, non meno importante, è costituito dai padroni di casa dell’Alguer Sport, la società presieduta da Lorenzo Zicconi che si è cimentata in un’autentica impresa: accogliere nel miglior modo possibile i protagonisti dei Campionati del Mondo Juniores in acque libere.

La spiaggia di Mugoni, per ben 4 giorni, sarà così saggiata ripetutamente da centinaia di adolescenti a caccia di risultati sensazionali, ripartiti in tre categorie maschili e femminili che si contenderanno i titoli individuali, staffette e sprint ad eliminazione diretta.

L’antica città del nord ovest isolano, catalizzatrice di turisti, ha già sperimentato positivamente la sua vocazione per le manifestazioni di Open Water perché la Baia di Porto Conte è un gioiello naturalistico che involontariamente custodisce lo specchio d’acqua più desiderato dagli specialisti per le sue ineguagliabili proprietà.