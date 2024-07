Nuovi sviluppi blockchain nei casinò online

Dall'inizio della pandemia di COVID-19, la popolarità del gioco online è esplosa. Tra quelli che hanno guadagnato maggiori quote di mercato ci sono i casinò non AAMS che utilizzano, tra gli altri metodi di pagamento, le criptomonete.

La diffusione delle valute digitali nel mondo del gioco d’azzardo online però risale a ben prima della pandemia. Infatti, già da quando Bitcoin cominciò a guadagnare popolarità nel 2017, sempre più siti di giochi tradizionali e casinò, hanno iniziato ad accettare criptovalute. Sempre più persone si stanno prendendo confidenza con questi metodi di pagamento e nel maneggiare portafogli e valute digitali

Non sorprende quindi che i casinò non AAMS stanno rapidamente accettando sempre più valute elettroniche. Tra l’altro ci sono interessanti sovrapposizioni sul tipo di utenti. Entrambi i settori attraggono persone che tendono a non avere paura del rischio e disposte a perdere dei soldi nel tentativo di vincere di più. Inoltre, sia gli appassionati di gioco d'azzardo che quelli di criptovaluta tendono entrambi a voler vedere rapidi ritorni sui loro investimenti.

Come funziona la tecnologia blockchain

In breve, la tecnologia blockchain consente la registrazione delle transazioni che gli utenti effettuano tramite criptovalute come Ethereum e Bitcoin. Queste transazioni vengono gestite e registrate da diversi computer. La blockchain dispone di una rete decentralizzata che tiene traccia delle transazioni in un registro pubblico e non modificabile dopo che è avvenuta ogni transazione.

In un'unica rete, il sistema può registrare le transazioni in modo sicuro su molti computer. Grazie alla sua struttura decentralizzata viene garantita sia la sicurezza che la privacy. In realtà ci sono molti altri vantaggi tangibili della tecnologia blockchain utilizzata nei casinò di cui tenere conto per capire come queste possano diventare uno degli standard dell’industria del gioco online.

Ecco alcuni dei principali vantaggi dell'utilizzo di un casinò blockchain rispetto a un casinò tradizionale.

La tecnologia blockchain aumenta la trasparenza

La maggior parte dei casinò tradizionali opera utilizzando un generatore di numeri casuali che consente loro di offrire quote eque ai giocatori. Se non si fosse sicuri della correttezza di un casinò online, si può controllare rapidamente le recensioni delle slot su molti siti di analisi.

Uno dei principali vantaggi dell'utilizzo di un casinò blockchain è che è completamente trasparente. Ciò significa che è possibile vedere esattamente come vengono elaborate le transazioni e dove vanno a finire i soldi quando si perde una puntata. Questo elimina le preoccupazioni di giochi truccati o manomessi aumentando la fiducia del giocatore.

Maggiore sicurezza e meno truffe

Dato che la blockchain consente agli utenti di tracciare e rintracciare i propri fondi, la manomissione è molto meno probabile. Questo determina meno truffe che invece potrebbero essere messe in atto con le valute tradizionali.

Naturalmente, questo non significa che le truffe siano impossibili: è facile lanciare un sito web falso e incoraggiare gli utenti a depositare i propri soldi. Per evitare ciò, è bene controllare e utilizzare un casinò legalmente autorizzato. Considerando che così tanti casinò hanno adottato la criptovaluta nell’ultimo biennio, questo non dovrebbe essere un grosso problema.

I casinò blockchain sono globalizzati

Dato il modo in cui le leggi sul gioco d'azzardo variano velocemente in tutto il mondo, molti casinò online sono ancora soggetti a restrizioni, a seconda del paese e dello stato in cui si trovano. Tuttavia, è solo il movimento di denaro ad essere regolamentato.

In molti casi, giocare con la criptovaluta consente di aggirare molte di queste normative, dato che lo scambio avviene sulla blockchain, che non è regolata dalle stesse leggi della valuta fiat.

Incassare le vincite più rapidamente con commissioni inferiori

A differenza dei casinò tradizionali, dove spesso bisogna attendere diversi giorni per vedere la cifra accredita in banca o sulla carta di credito le transazioni tramite blockchain sono molto più veloci. È quindi possibile godere delle soddisfazioni delle vincite in maniera più veloce.

Inoltre, la blockchain non ha intermediari. Ciò significa che, a differenza di quando si utilizza una banca tradizionale, non verranno addebitate commissioni esorbitanti solo per effettuare una transazione.

La blockchain e la maggiore privacy

Data la natura ad alto rischio del gioco d'azzardo le operazioni effettuate con un casinò online potrebbero avere un impatto negativo sulla propria credibilità finanziaria. Vedersi negare un prestito o un mutuo perché la banca nota molti movimenti con dei casinò online è sicuramente molto frustrante. È qui che può tornare utile avere più privacy sulla propria attività online.

A differenza del tuo conto bancario personale che contiene molte informazioni di identificazione personale, il portafoglio Bitcoin non è direttamente collegato all’identità del titolare. Le transazioni sono visibili sul registro ma questo non contiene informazioni personali come nome, cognome o altro.

Qualche pensieri finale sulla blockchhain e i casinò online

Quindi, ecco qua: questi sono alcuni modi in cui la blockchain sta cambiando il futuro dei casinò online e come questi sono un vantaggio per i giocatori. Tra i suoi numerosi usi, Bitcoin e altre criptovalute sono un'ottima “moneta da gioco” per tutti i motivi di cui sopra. È facile capire perché questa tecnologia è destinata a diventare una delle più utilizzate nel mondo del gioco d’azzardo online nei prossimi anni.

Qualora si decidesse di utilizzare le criptovalute in un casinò è buona norma rimanere informati sulle novità di questo mondo. Quello delle criptovalute è un settore in pieno fermento, nuovi utilizzi e nuove funzionalità vengono lanciate in continuazione. Indipendentemente da tutti i vantaggi, la criptovaluta può essere molto volatile, conservare delle cifre elevate in criptomonete è spesso vista come una scommessa in sé!

Inoltre, è bene sincerarsi di aver compreso come funzionano gli e-wallet e come conservare al meglio i fondi. Questo per evitare transazioni sbagliate o perdere l’accesso ai propri fondi.