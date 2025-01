Oceanine Chorus, il nuovo singolo di Jacopo Ferrazza sul mito della rupe di Prometeo

Si intitola Oceanine Chorus il nuovo singolo del contrabbassista Jacopo Ferrazza, in uscita il prossimo 10 gennaio per la Teal Drem Factory. Il brano è contenuto in “Prometheus”, il quinto album da leader di Ferraza, disponibile dal 24 gennaio 2025, il cui concerto di presentazione è previsto alla Casa del Jazz di Roma, venerdì 14 marzo.

Jacopo Ferrazza, che ha inciso sia le parti di synth che di contrabbasso, guida lo stesso quintetto che ha dato vita nel 2022 al precedente album “Fantàsia”, ovvero Alessandra Diodati alla voce, Enrico Zanisi al piano e ai synth, Livia De Romanis al violoncello e Valerio Vantaggio alla batteria

Un’atmosfera eterea pervade il brano, in una commistione di jazz contemporaneo e sonorità acustiche e cameristiche. Dopo “Titan Rises”, Ferrazza rilegge il mito della rupe in una chiave intima, di autoanalisi e accettazione di sé stessi. Questo brano è un omaggio alla capacità dell’uomo di comprendere la propria natura, perdonarsi e rinascere.

Il coro delle Oceanine diventa, quindi, un canto che guida e consola, aiutando l’essere umano a trovare il coraggio per lasciarsi alle spalle i timori del passato.

Jacopo Ferrazza ha compiuto gli studi accademici presso il Conservatorio di Frosinone e vinto numerosi premi e riconoscimenti, tra cui quello come miglior bassista del concorso “Jimmy Woode Award”. È stato inserito tra i tre migliori talenti italiani in occasione del Top Jazz 2017 e 2019 di Musica Jazz. Nel 2018 ha ricevuto il premio SIAE come uno dei migliori talenti del jazz italiano e nel 2022 ha vinto il Global Music Awards nella categoria jazz con il suo album Fantàsia.

È stato docente di contrabbasso jazz e musica d’insieme presso il Conservatorio "Braga" di Teramo per tre anni e dal 2022 è docente di ruolo presso il Conservatorio "Refice" di Frosinone, dove insegna composizione jazz e musica d'insieme jazz. Nel corso della sua carriera ha suonato con formidabili interpreti (Dave Liebman, Nicola Piovani, Fabrizio Bosso, Enrico Rava, Paolo Fresu, Mario Biondi, Enrico Pieranunzi ecc.) e si è esibito in festival e jazz club in Europa, Stati Uniti, Asia e Africa. Ha pubblicato “Rebirth” (2017) e “Theater” (2019) per l’etichetta CAM Jazz e un album di contrabbasso solo intitolato “Wood Tales” (2021) per Teal Dreamers Factory.

FORMAZIONE

Jacopo Ferrazza, contrabbasso, synth, testi

Alessandra Diodati, voce

Enrico Zanisi, piano, synth

Livia De Romanis, violoncello

Valerio Vantaggio, batteria