Olimpiadi Francia 2024: Le Regine di Spade Conquistano l'Oro

Il podio è tutto per loro: Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, Rossella Fiamingo e Mara Navarria battono la Francia 30-29 nella finale a squadre

Quattro ragazze d'oro La splendida giornata odierna inizia bene per la squadra di spada femminile azzurra, composta da Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio, Giulia Rizzi e Mara Navarria, che passa in semifinale ai Giochi di Parigi dopo aver travolto la Cina per 45 stoccate a 24. Rossella Fiamingo, intervistata da RaiSport dopo la conquista della finale contro i padroni di casa della Francia, ha dichiarato: "Non voglio accontentarmi, è bello tirare davanti a questo pubblico dopo aver vissuto sei anni a Parigi".

La giornata termina ancora meglio con la storica medaglia d'oro, conquistata dopo aver battuto al fotofinish in finale la Francia 30-29 all'overtime, vincendo contro le favorite. Grazie, soprattutto, alle stoccate decisive per arrivare al pareggio 29-29 e all'azione finale di Alberta Santuccio che ha realizzato un capolavoro: "Ho cercato di continuare questo trend positivo e fantastico delle mie compagne nonostante avessimo iniziato un po' male. Ora possiamo dire che siamo campionesse olimpiche".

Dario Chiadò: "Una medaglia storica, bravissime le ragazze" Una vittoria che mancava da sempre alle Olimpiadi: "Sono felicissimo per le ragazze, se lo meritavano. Sono stati tre anni veramente fantastici, nella gara individuale le aspettative erano diverse ma ora hanno raccolto quello che meritavano. Sono state anche bravissime a estraniarsi dal contesto, a pensare solo alla pedana e agli avversari", ha dichiarato Dario Chiadò, il commissario tecnico.

Da Casa Italia sono giunti per le ragazze della spada neo campionesse olimpiche anche i complimenti del ct del fioretto, Stefano Cerioni. "Siamo qui per cercare di portare a casa il massimo, le squadre sono tutte competitive", ha sottolineato Cerioni. "Cercheremo di fare di tutto e di più per seguire l'esempio delle ragazze della spada. Siamo in buone condizioni, speriamo di riuscire a dare tutto quello che abbiamo dentro nella gara a squadre".

Malagò: "Commossi e riconoscenti alle ragazze" "Siamo commossi e riconoscenti alle ragazze. Loro contro tutto e tutti e il tifo da stadio hanno avuto una grandissima testa. Complimenti al commissario tecnico, abbiamo vinto quello che ci siamo meritati in questi giorni", ha commentato il presidente del Coni, Giovanni Malagò, riguardo la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Parigi 2024 conquistata nella spada a squadre da Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio, Giulia Rizzi e Mara Navarria. "Anni di sacrifici, soprattutto per Mara (Navarria), mamma meravigliosa per il suo percorso. Abbiamo parlato a lungo nelle ore passate su quanto è successo, però chi conosce lo sport sa che c'è questa dinamica. Il destino però ti riconosce con gli interessi quanto perso prima".