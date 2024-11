Omicidio nel Cosentino: Ugo Lofrano, meccanico, ucciso nella sua officina

Omicidio nel cosentino: meccanico 74enne trovato morto nella sua officina a Verbicaro

Verbicaro (CS) – Tragedia nel comune montano del Tirreno cosentino, dove Ugo Lofrano, meccanico di 74 anni, è stato ritrovato senza vita all’interno della sua officina. Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe stato colpito alla testa con un corpo contundente.

Il drammatico ritrovamento è avvenuto questa mattina, lasciando sgomenta la comunità locale. L’officina, situata in una zona centrale del paese, è stata subito posta sotto sequestro dai carabinieri della compagnia di Scalea, intervenuti prontamente sul posto. Le indagini sono state avviate per chiarire la dinamica dei fatti e individuare eventuali responsabili.

Una comunità sotto shock

Verbicaro, piccolo centro abitato dell’entroterra cosentino, è stato scosso da una notizia che ha lasciato increduli i suoi abitanti. Lofrano, descritto da molti come una persona tranquilla e dedita al suo lavoro, era un punto di riferimento per chi frequentava la sua officina.

Le autorità non escludono nessuna pista, ma al momento si mantengono riservate sui dettagli, in attesa degli esiti degli accertamenti tecnici e medico-legali. Sul luogo del delitto sono stati effettuati rilievi accurati per raccogliere ogni possibile indizio utile alle indagini.

Indagini in corso

Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita del meccanico, interrogando familiari, amici e conoscenti. Saranno fondamentali anche le immagini di eventuali telecamere di sorveglianza presenti nelle vicinanze, così come le testimonianze di chi potrebbe aver notato movimenti sospetti nella zona.

Nonostante il velo di mistero che avvolge l’episodio, la popolazione si stringe attorno ai familiari della vittima, in attesa di risposte che possano fare luce su quanto accaduto.

La sicurezza al centro del dibattito

L’omicidio riaccende il dibattito sulla sicurezza nei piccoli centri abitati, spesso ritenuti al riparo da episodi così gravi. Le istituzioni locali, intanto, hanno espresso cordoglio per la perdita di Lofrano e hanno garantito massima collaborazione con le forze dell’ordine.

Gli sviluppi delle indagini sono attesi nelle prossime ore, mentre gli investigatori continuano a lavorare senza sosta per assicurare giustizia alla vittima e alla sua famiglia. (Immagine archivio)