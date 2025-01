Un passo avanti nella digitalizzazione e nella trasparenza. Il Sindaco Vittorio Scerbo: “Marcellinara un esempio di innovazione amministrativa e un modello per la comunicazione istituzionale”

Ha superato l’asseverazione ministeriale ed è online il nuovo sito istituzionale del Comune di Marcellinara, raggiungibile all’indirizzo www.comune.marcellinara.cz.it. Un importante traguardo raggiunto grazie ai finanziamenti ottenuti attraverso i fondi per la digitalizzazione nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Il nuovo portale istituzionale, completamente rinnovato, è stato progettato e sviluppato in conformità alle linee guida nazionali per l’usabilità, la trasparenza e l’accessibilità della pubblica amministrazione, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza degli utenti e garantire un accesso più semplice e diretto ai servizi comunali.

«Questo nuovo sito rappresenta un grande passo in avanti per il Comune di Marcellinara nella costruzione di un’amministrazione moderna, efficiente e sempre più vicina ai cittadini» – ha dichiarato con entusiasmo il sindaco Vittorio Scerbo. «Abbiamo lavorato per migliorare il rapporto con la nostra comunità, rendendo il Comune sempre raggiungibile online e offrendo la possibilità di accedere a numerosi servizi direttamente da casa. Ora i cittadini possono, per esempio, presentare domande per bonus economici e agevolazioni tributarie, richiedere la pubblicazione di matrimonio, oppure effettuare pagamenti in modo semplice e immediato, senza doversi recare fisicamente negli uffici. Si tratta di un ulteriore passo per rendere Marcellinara un esempio di efficienza e innovazione nel panorama amministrativo regionale, un modello per la comunicazione istituzionale. Una risposta nei fatti – ha concluso il Sindaco Vittorio Scerbo – alle farneticazioni di chi ha accusato in maniera strumentale questa amministrazione di poca trasparenza”.

Il Sindaco ha inoltre voluto ringraziare gli uffici comunali per il grande impegno profuso, con una menzione alle dipendenti Amelia Torchia e Ginevra Rizzuto dell’Ufficio Amministrativo, e alle società affidatarie del servizio: Bweb, con Alan Taronna, Vincenzo Graziano e Lorenzo Cafaro, Kibernetes, con Renato Marzano, Francesco Manucra, Alfonso Pangallo, Vincenzo Rigoli e Davide Russo, e Klan, che hanno collaborato in modo professionale e sinergico per portare a compimento questo importante obiettivo.

Il nuovo sito istituzionale rappresenta un ulteriore tassello del percorso di trasformazione digitale intrapreso dal Comune di Marcellinara, con l’obiettivo di semplificare la vita dei cittadini e promuovere la trasparenza e la partecipazione attiva.

Per maggiori informazioni e per scoprire tutte le funzionalità del nuovo sito, visitate www.comune.marcellinara.cz.it.