Operaio muore al porto di Crotone: ipotesi malore

Operaio muore al porto di Crotone, probabile malore durante il lavoro

Crotone - Questa mattina un tragico incidente ha colpito il porto di Crotone, dove Fabio Correale, un operaio di 37 anni, è deceduto mentre si trovava a bordo di una nave attraccata. Correale, originario di Crotone e dipendente di un'azienda specializzata in attività portuali, stava concludendo le operazioni di scarico di cippato, un materiale impiegato nelle centrali elettriche a biomasse della zona.

Stando alle prime ricostruzioni, l’operaio aveva appena terminato il proprio lavoro nella stiva e stava parlando con alcuni colleghi quando si è improvvisamente accasciato al suolo. L'ipotesi principale, al momento, è quella di un malore improvviso, anche se le cause precise del decesso sono ancora da confermare. La Capitaneria di porto di Crotone ha subito avviato le indagini per fare luce sull'accaduto.

Accertamenti in corso e disposizioni delle autorità

Sul posto è intervenuto il medico legale per i primi rilievi, e l’autopsia è stata disposta per stabilire con esattezza le cause del decesso. Nell’ambito dell’indagine sono stati posti sotto sequestro la nave, la gru impiegata per le operazioni di scarico e l’intera area di lavoro della ditta.

Una comunità in lutto

Fabio Correale era noto e rispettato nella comunità. Da tempo aveva prestato servizio come vigile del fuoco discontinuo e stava per entrare stabilmente nel Corpo dei Vigili del Fuoco. La notizia della sua scomparsa ha suscitato grande commozione: numerosi cittadini si sono radunati fuori dal porto appena appresa la tragica notizia.

Questo dramma riporta l'attenzione sulla sicurezza dei lavoratori nei porti e sull'importanza di un monitoraggio costante delle condizioni di lavoro.