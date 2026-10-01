Operazione Asmodeo a Torino smantella setta pseudo spirituale e arresta il guru

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I Carabinieri del Comando Provinciale di Torino hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di cinquantanove anni, ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. L'operazione, denominata Asmodeo, ha portato alla luce una setta pseudo-spirituale nella bassa Val di Susa.

Le indagini e il modus operandi

Le indagini, condotte dal Nucleo Investigativo di Torino sotto il coordinamento della Procura della Repubblica, hanno documentato come l'uomo, promuovendo corsi di yoga, meditazione e difesa personale, avvicinasse persone in condizioni di vulnerabilità. Le ospitava all'interno di una comunità residenziale da lui gestita, dove si consumavano violenze fisiche, psicologiche e abusi sessuali.

Il contesto della setta

La setta, mascherata da centro per il benessere, attirava individui fragili con la promessa di un percorso spirituale. Le vittime venivano isolate e sottoposte a un regime di controllo totale, sia mentale che fisico. Gli inquirenti hanno ricostruito episodi di schiavitù e maltrattamenti che si protraevano nel tempo.

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Le accuse e l'arresto

L'uomo è ora in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. Le accuse sono gravi e prevedono pene severe. L'operazione Asmodeo rappresenta un duro colpo a un fenomeno criminale che sfrutta la spiritualità per fini illeciti.