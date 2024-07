Operazione dei Carabinieri a Napoli: Clan Contini in mano all'ospedale San Giovanni Bosco, 11 arresti

NAPOLI - Una vasta operazione dei Carabinieri ha portato all'arresto di undici individui legati al clan Contini, una componente di spicco dell'"alleanza di Secondigliano", per il loro presunto coinvolgimento nel controllo dell'ospedale San Giovanni Bosco nel capoluogo partenopeo.

Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dal nucleo investigativo di Napoli, sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia (Dda), il clan aveva stretto il suo controllo intorno alla struttura ospedaliera. L'operazione ha portato all'esecuzione di undici mandati di cattura, di cui otto sono stati eseguiti in carcere e tre con arresti domiciliari. Inoltre, sono stati effettuati diversi sequestri di materiale rilevante per le indagini in corso.

I territori coinvolti dall'attività criminale del clan comprendono vari quartieri di Napoli, tra cui San Giovanniello, Borgo San Antonio Abate, Ferrovia, Vasto Arenaccia, Stadera Poggioreale e Rione Amicizia. L'ombra della criminalità organizzata, dunque, si estende su diverse aree della città, gettando un'ombra sinistra sulla sicurezza e sulle istituzioni locali.

Non è la prima volta che l'ospedale San Giovanni Bosco si trova al centro di indagini riguardanti attività illecite. Già nel 2019, la struttura ospedaliera era stata oggetto di un'indagine che aveva evidenziato l'infiltrazione della criminalità organizzata nei suoi meccanismi interni.

L'operazione dei Carabinieri rappresenta un duro colpo contro il crimine organizzato a Napoli, dimostrando il costante impegno delle forze dell'ordine nel contrastare la presenza e l'influenza delle cosche criminali sul territorio. Tuttavia, rimane aperto il problema della penetrazione della criminalità organizzata in istituzioni vitali come gli ospedali, sottolineando la necessità di ulteriori sforzi e misure preventive per proteggere tali istituzioni e garantire la sicurezza dei cittadini. (Ansa) (Immagine archivio)