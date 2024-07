Ordinaza Catanzaro: nuove misure di sicurezza per la festa di San Giovanni a Santo Janni

Ordinanza Comunale: Modifiche alla Viabilità a Santo Janni

CATANZARO, 29 GIU. – Nel cuore del quartiere Santo Janni di Catanzaro, stanno per riaccendersi le luci e i colori della tradizionale Festa di San Giovanni. Questa celebrazione, che affonda le sue radici in secoli di storia e devozione, rappresenta un momento di unità e gioia per tutta la comunità.

Un Evento di Comunità

La festa, organizzata con il patrocinio del Comune di Catanzaro, vedrà una partecipazione straordinaria di residenti e visitatori, attratti dalle numerose attività che animeranno il quartiere. Dalla processione religiosa ai festeggiamenti laici, ogni momento contribuirà a rafforzare il senso di appartenenza e identità locale.

La Processione

Il culmine della celebrazione sarà la solenne processione della statua di San Giovanni, che attraverserà le strade principali del quartiere di santo Janni, accompagnata da canti, preghiere e dalla banda musicale. I fedeli, seguiranno il percorso con devozione, rendendo omaggio al santo patrono.

Spettacoli e Intrattenimenti

Oltre agli aspetti religiosi, la festa offrirà un ricco programma di intrattenimento. Le strade di Santo Janni si trasformeranno in un vivace mercato con bancarelle di artigianato, prodotti locali e prelibatezze culinarie. I più piccoli potranno divertirsi con le giostre.

L'Ordinanza Comunale

Secondo quanto riportato nell'ordinanza comunale n. 67957 del 26 giugno 2024, sono state adottate misure speciali per garantire la sicurezza e il buon svolgimento dell'evento. Nei giorni 29 e 30 giugno 2024, dalle ore 16:00 alle ore 01:30, verrà istituito il divieto di sosta con zona rimozione e il divieto di transito dall’incrocio di Via Fiume Savuto e Via Fiume Neto fino all’intersezione della Piazza Padre Pio e Via Fiume Neto, al fine di garantire lo svolgimento della manifestazione.

Il Commento delle Autorità L'assessore alla Cultura, presente alla manifestazione, ha espresso grande soddisfazione per la riuscita dell'evento, sottolineando l'importanza di mantenere vive le tradizioni che costituiscono il tessuto sociale e culturale della città. "La Festa di San Giovanni è un momento di coesione per tutta la comunità di Santo Janni. È un'occasione per ritrovarsi, per celebrare insieme e per tramandare ai più giovani i valori e le tradizioni che ci uniscono," ha dichiarato l'assessore.

La Festa di San Giovanni nel quartiere Santo Janni si conferma come un appuntamento imperdibile, capace di attrarre non solo i residenti ma anche numerosi turisti e curiosi. Una tradizione che, anno dopo anno, continua a rinnovarsi, portando con sé un messaggio di fede, speranza e comunità.

Per ulteriori dettagli sull'evento e le prossime iniziative del quartiere, è possibile consultare il sito ufficiale del Comune di Catanzaro o contattare l'ufficio informazioni turistiche.

Fonte: Ordinanza Comunale Prot. N. 67957 del 26/06/2024, Comune di Catanzaro