Palermo-Catanzaro: Info Biglietti e tutte le info per i tifosi Giallorossi

Palermo, 15 dicembre 2024 – In vista del match tra Palermo e Catanzaro, valido per la 17ª giornata del campionato di Serie B 2024/2025, il Palermo F.C. ha rilasciato un’informativa dettagliata per i tifosi ospiti. Ecco tutto ciò che c’è da sapere per chi intende assistere alla partita al “Renzo Barbera”.

Vendita Biglietti

I tagliandi per il settore ospiti (Curva Ospiti – anello superiore A21 e O21) saranno disponibili dalle ore 16:00 di martedì 10 dicembre fino alle ore 19:00 di sabato 14 dicembre, o fino ad esaurimento. L’acquisto può essere effettuato esclusivamente tramite:

Restrizioni alla Vendita

I residenti nella provincia di Catanzaro possono acquistare i biglietti solo per il settore ospiti e solo se iscritti ai programmi di fidelizzazione del Catanzaro 1929, come stabilito dalle Autorità di Pubblica Sicurezza. Attenzione: i biglietti per il settore ospiti non saranno venduti il giorno della partita presso lo stadio.

Prezzo e Cambio Nominativo

Il costo del biglietto è di 21,00 € + commissioni di servizio. In ottemperanza alla normativa vigente, ogni biglietto deve essere intestato all’effettivo utilizzatore.

Modalità di Accesso

Per accedere allo stadio, è necessario:

Accettare il Regolamento d’uso del “Renzo Barbera” e le condizioni di acquisto.

Non introdurre materiale non autorizzato (striscioni, bandiere, tamburi, ecc.).

Seguire le indicazioni dello staff e occupare il posto indicato sul biglietto.

Uscire dallo stadio seguendo le direttive per un deflusso ordinato.

Consulta il Regolamento d’Uso completo qui.

Coreografie e Striscioni

L’introduzione di coreografie e materiali (striscioni, bandiere, megafoni, ecc.) è consentita solo previa autorizzazione. Le richieste devono essere inviate entro 5 giorni dalla partita tramite lo SLO o il DGE della società di appartenenza e approvate dal GOS.

Come Raggiungere lo Stadio

Per chi proviene da A29 (Trapani/Palermo):

Uscita “Tommaso Natale”

Via Rosario Nicoletti > Viale dell’Olimpo > Viale Venere > Piazzale dei Matrimoni.

Per chi arriva da A19 (Catania/Messina):

Rotonda Oreto > Viale Regione Siciliana > Uscita “Tommaso Natale” > Piazzale dei Matrimoni.

Per ulteriori dettagli sulla viabilità, consulta le mappe sopra riportate.