Parigi 2024: Oro storico per l'Italvolley Femminile, Belle e implacabili contro le campionesse USA

Le ragazze d'oro di Velasco conquistano il primo oro olimpico nella storia della pallavolo italiana, sconfiggendo con stile e determinazione le americane con un secco 3-0.**

L'Italvolley femminile ha raggiunto un traguardo storico alle Olimpiadi di Parigi 2024, conquistando il primo oro olimpico nella storia della pallavolo italiana. Le azzurre, allenate da Julio Velasco, hanno dominato in finale contro le campionesse in carica degli Stati Uniti, imponendosi con un netto 3-0. Questo successo rappresenta non solo una vittoria sportiva, ma anche la rottura di un tabù che durava da decenni per il volley italiano.

La partita

La finale è stata un capolavoro di tecnica e determinazione. Paola Egonu, la stella della squadra, ha brillato con 22 punti, ma il merito della vittoria va a tutto il gruppo che ha saputo mantenere alta la concentrazione e la grinta per tutto il torneo, concedendo agli avversari solo un set in tutta la competizione.

Le dichiarazioni di Velasco

Al termine della partita, un emozionato Julio Velasco ha commentato il trionfo con parole di orgoglio e soddisfazione: "Ancora non ci credo, forse non mi sono ancora reso conto completamente di ciò che abbiamo realizzato. Non considero questa vittoria una rivincita rispetto al passato, ma un riconoscimento del lavoro straordinario di questa squadra e dello staff". Velasco ha anche sottolineato quanto sia stato importante il contributo delle sue giocatrici, evidenziando come abbiano mostrato una straordinaria capacità di adattamento e crescita durante il torneo.

Il contesto olimpico

Con questa vittoria, l'Italia porta a casa la dodicesima medaglia d'oro dei Giochi di Parigi 2024, portando il totale delle medaglie a 40, eguagliando il bottino di Tokyo 2020. Il successo dell'Italvolley è stato celebrato in campo con una festa che ha coinvolto tutto il palazzetto, con il tecnico Velasco portato in trionfo dalle sue giocatrici.

Un futuro luminoso

Questo oro olimpico non solo arricchisce il medagliere azzurro, ma potrebbe rappresentare un punto di svolta per tutto il movimento del volley femminile in Italia. Come ha sottolineato Velasco, questa vittoria potrebbe avere un impatto positivo sull'intero sport, aumentando l'interesse e la partecipazione in futuro.

La squadra italiana tornerà a casa accolta con entusiasmo, con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha già espresso il suo orgoglio e ha invitato la delegazione azzurra al Quirinale per una cerimonia ufficiale il 23 settembre.

Questo successo olimpico resterà nella storia dello sport italiano, segnando una nuova era per la pallavolo femminile azzurra.