Partono i lavori di ristrutturazione della caserma dei carabinieri di Gimigliano

Gimigliano riavrà presto la Caserma dei carabinieri, chiusa circa due anni fa per una serie di problemi strutturali.

Ne ha dato notizia il sindaco di Gimigliano, Laura Moschella, che, in una nota, ha espresso la soddisfazione per l’importante obiettivo raggiunto dall’Amministrazione Comunale da lei guidata.

Nella nota firmata dal primo cittadino si dà notizia della consegna “in via d’urgenza”, all’impresa C.R.F. Costruzioni srl di Paternò, dei lavori riguardanti l’edificio adibito a Caserma dei Carabinieri; il 16 dicembre l’impresa inizierà a impiantare il cantiere la cui chiusura è prevista per giugno 2025.

“Faremo di tutto – aggiunge Moschella – per anticipare la data di compimento dei lavori, ravvisata la straordinaria necessità di restituire alla comunità di Gimigliano un presidio di importanza fondamentale per la sicurezza del territorio”.

“Sin dal primo giorno in cui abbiamo dovuto provvedere alla chiusura dell’edificio di via Maria SS. Di Porto – ha concluso Laura Moschella – ci siamo impegnati energicamente per reperire i fondi necessari per gli interventi ormai improcrastinabili. E’ davvero una notizia che ci riempie di gioia e che tutta la comunità saluta con soddisfazione.

In questi mesi abbiamo constatato quanto sia importante la presenza delle forze dell’ordine nel nostro territorio che stanno comunque garantendo il servizio nonostante le difficoltà logistiche.

Tra poco tempo avremo la soddisfazione di rivedere i locali restituiti alla piena funzionalità ed efficienza”.