Pellegrini di Speranza: una Veglia di Preghiera che unisce cuore e fede a Sellia Marina

La Chiesa del Santissimo Rosario di Sellia Marina è stata il cuore pulsante di un evento spirituale intenso e significativo: la Veglia di Preghiera "Pellegrini di Speranza", un momento che ha visto la comunità radunarsi in un’atmosfera di raccoglimento, lode e speranza. Questo appuntamento, organizzato in preparazione al Giubileo della Speranza, ha riunito giovani, famiglie e fedeli della comunità locale, sottolineando l'importanza della preghiera comunitaria come strumento di grazia.

Un tempo di grazia condiviso

Grazie al Signore e all'intercessione della Vergine Maria, Sellia Marina ha vissuto un autentico "tempo di grazie". La preghiera è stata animata dalla spiritualità di Taizè, un momento di intima connessione con Dio attraverso il silenzio, la Parola e i canti meditativi, i celebri canoni di Taizè, che hanno scandito i vari momenti della serata.

Il Servizio Diocesano per la Pastorale Giovanile della diocesi di Catanzaro-Squillace, guidato da Francesco Costa, ha offerto un prezioso contributo nel coordinare questo cammino spirituale, regalando alla comunità un’esperienza indimenticabile.

La bellezza della comunione

La serata si è aperta con l’introduzione e il saluto di don Giuseppe, seguita dalla presentazione dello schema di preghiera da parte di Francesco Costa. Al centro del momento di raccoglimento è stata l’adorazione del Santissimo Sacramento, esposto da don Raffaele, parroco moderatore. L’adorazione è stata arricchita da letture bibliche, momenti di riflessione silenziosa e l’atto simbolico dell’“abbandono sulla Croce” da parte dei partecipanti, un gesto che ha simboleggiato la consegna personale e comunitaria delle preoccupazioni e speranze nelle mani di Cristo.

Un momento di fede che lascia il segno

La benedizione eucaristica conclusiva, impartita da don Raffaele, ha suggellato un’ora di intensa spiritualità. La partecipazione numerosa e orante dei fedeli ha testimoniato il forte legame della comunità di Sellia Marina con la propria fede, un esempio di come la preghiera condivisa possa generare una vera esperienza di comunione e speranza. La Veglia si è conclusa con i sentiti ringraziamenti dei parroci, don Giuseppe e don Raffaele, e un momento di convivialità immortalato in una foto di gruppo.

Un cammino verso il Giubileo della Speranza

Questo evento è stato un passo importante verso il Giubileo della Speranza, un’occasione per rinnovare il proprio impegno nella fede e riscoprire la bellezza della preghiera comunitaria. La comunità di Sellia Marina, con la sua presenza viva e partecipe, ha dimostrato come, anche nei tempi più complessi, la Chiesa possa essere un faro di speranza e una guida per il cammino spirituale.

La Veglia di Preghiera a Sellia Marina rimane un esempio tangibile di come la forza della fede e della preghiera possa unire le persone, rafforzare i legami comunitari e preparare i cuori al grande dono del Giubileo.