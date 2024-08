Perché nel calcio precampionato il risultato e i gol sono relativi?

L'importanza di provare schemi tattici e scegliere gli 11 titolari nelle partite amichevoli

ROMA - Nel contesto del precampionato calcistico, le partite amichevoli rivestono un ruolo fondamentale per la preparazione delle squadre, ma il risultato finale e il numero di reti segnate diventano fattori secondari rispetto ad altri aspetti cruciali. Vediamo perché.

L'importanza dei gol nel precampionato

1. Indicazione della condizione fisica e tecnica:

- Sebbene segnare gol rimanga un obiettivo, durante il precampionato i gol sono più un'indicazione della forma fisica e tecnica dei giocatori piuttosto che un fine a se stesso. i giocatori e gli allenatori usano queste partite per valutare lo stato di forma e per migliorare la tecnica individuale e di squadra.

2. Motivazione temporanea:

- Un buon numero di gol può aumentare temporaneamente il morale della squadra e dei tifosi, ma non è un indicatore affidabile delle performance future in competizioni ufficiali. le vittorie nelle amichevoli possono generare un certo entusiasmo, ma la vera prova arriva con le partite ufficiali.

Prova di schemi tattici

1. Sperimentazione di nuove formazioni:

- Le amichevoli precampionato offrono l'opportunità agli allenatori di testare nuovi schemi tattici senza la pressione dei punti in classifica. questo è essenziale per sviluppare una squadra versatile e adattabile, capace di affrontare diverse situazioni di gioco durante la stagione.

2. Adattamento e risposta agli avversari:

- Le partite amichevoli consentono di provare come la squadra risponde a diverse tattiche avversarie, fornendo un'importante esperienza e preparazione per le partite ufficiali. questo aiuta a capire meglio come affrontare differenti stili di gioco.

3. Valutazione delle strategie:

- Testare varie strategie aiuta gli allenatori a identificare i punti di forza e di debolezza della squadra, permettendo di lavorare su specifici aspetti durante gli allenamenti. questo processo è cruciale per affinare le tattiche che verranno poi utilizzate nelle competizioni ufficiali.

Scelta degli 11 titolari

1. Valutazione dei giocatori:

- Il precampionato è il momento ideale per valutare nuovi acquisti, giovani talenti e giocatori che ritornano da infortuni, determinando chi è pronto per essere titolare nelle competizioni ufficiali. questo periodo permette di osservare i giocatori in un contesto competitivo senza la pressione dei risultati.

2. Costruzione della coesione di squadra:

- Le partite amichevoli sono essenziali per costruire intesa e coesione tra i giocatori, fondamentale per il rendimento della squadra durante la stagione. L'affiatamento tra i giocatori può fare la differenza nelle partite ufficiali.

3. Rotazione e gestione delle risorse:

- Gli allenatori possono sperimentare diverse combinazioni di giocatori per trovare l'11 ideale e avere una chiara idea delle riserve su cui poter contare durante la stagione. Questo permette di gestire meglio le risorse umane e di avere una squadra pronta ad affrontare ogni imprevisto.

Squadre italiane che hanno fatto bene in campionato dopo un precampionato negativo

1. Perugia (1978-79):

- Conosciuto come il "Perugia dei miracoli", questa squadra completò la stagione senza subire sconfitte nonostante un precampionato non brillante. Terminarono al secondo posto in campionato.

2. Milan (1991-92):

- Il Milan di Fabio Capello vinse il campionato senza sconfitte, dimostrando che un inizio poco brillante in precampionato non è necessariamente indicativo delle performance future.

3. Juventus (2011-12):

- La squadra di Antonio Conte vinse lo scudetto senza perdere una partita in campionato, nonostante un precampionato non convincente.

4. Napoli (2022-23):

- Dominò il campionato e vinse lo scudetto con cinque giornate di anticipo, dimostrando la capacità di riprendersi e brillare dopo un avvio non perfetto.

Queste squadre dimostrano che il precampionato è un periodo di sperimentazione e preparazione, e che le prestazioni in queste partite non sempre riflettono il potenziale della squadra per la stagione ufficiale.