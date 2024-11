Pescara,crollo villeta per esplosione,in corso ricerche e accertamenti

Nel tardo pomeriggio del 26 novembre 2024, un’esplosione ha distrutto una villetta a Città Sant’Angelo, in provincia di Pescara, provocando il crollo totale dell’edificio. La causa probabile è una fuga di gas, ma fortunatamente non ci sono stati feriti, poiché l’abitazione era disabitata. L’onda d’urto è stata avvertita nei comuni vicini, generando apprensione tra i residenti.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, unità cinofile e squadre di ricerca per verificare l’assenza di persone sotto le macerie. Le operazioni di soccorso e indagini sono ancora in corso, mentre l’area rimane chiusa per garantire la sicurezza. Le autorità stanno esaminando la dinamica dell’evento e valutando i danni alle abitazioni vicine, che non risultano strutturalmente compromesse