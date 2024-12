Pestaggio a poliziotto: dal carcere ai domiciliari per i 4 indagati

Il Tribunale del riesame di Catanzaro modifica l'ordinanza del Gip di Crotone: escluso il tentato omicidio aggravato.

CATANZARO, 18 dicembre – Importanti sviluppi nel caso dell’aggressione al poliziotto Giuseppe Sortino, avvenuta il 7 ottobre scorso a Crotone e legata al tragico decesso di Francesco Chimirri.



Il Tribunale del riesame di Catanzaro ha accolto l’istanza presentata dagli avvocati Andrea Filici e Tiziano Saporito, revocando la misura cautelare in carcere per i quattro indagati: Domenico Chimirri, 18 anni, suo padre Domenico, 67 anni, e i suoi due fratelli, Antonio e Mario Chimirri.



Per tutti è stata disposta la detenzione domiciliare.

La decisione ribalta l’ordinanza del Gip di Crotone, che aveva inizialmente applicato la custodia in carcere per il reato di tentato omicidio aggravato.



Il Tribunale ha ritenuto insussistenti gli elementi di gravità indiziaria relativi alla presunta aggressione al poliziotto prima dello sparo, annullando le accuse più gravi contro i congiunti della vittima.



In particolare, la condotta del giovane Domenico Chimirri è stata riqualificata come lesioni personali, escludendo per tutti il tentato omicidio.

La difesa: "Ricostruzione dei fatti ribaltata"

Gli avvocati Filici e Saporito hanno espresso soddisfazione per il provvedimento, sottolineando che la decisione del Riesame conferma quanto sostenuto dalla difesa sin dalle prime fasi delle indagini.



"La ricostruzione dei fatti del Gip di Crotone è stata ribaltata – spiegano in una nota – confermando che, al momento dello sparo, il poliziotto Giuseppe Sortino non era aggredito da più persone".

L’episodio aveva suscitato clamore, poiché durante l’alterco Sortino, secondo la prima ricostruzione, avrebbe sparato accidentalmente un colpo che ha colpito a morte Francesco Chimirri.



La decisione del Tribunale del riesame introduce un nuovo scenario nella vicenda giudiziaria, spostando l’attenzione sulle dinamiche precedenti al tragico evento.

Considerazioni

La decisione del Riesame potrebbe avere importanti conseguenze anche sul piano mediatico, rivedendo il peso delle accuse nei confronti degli indagati e gettando nuova luce sulla dinamica dei fatti.



Resta ora da capire come evolverà il procedimento penale nei prossimi mesi.