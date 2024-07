Playoff Serie B: Catanzaro vs Brescia. Mister Vivarini convoca 23 giocatori per la sfida decisiva di oggi

Preliminari Playoff ai Raggi X: Catanzaro – Brescia I convocati Giallorossi per la sfida con il Brescia

Mister Vivarini ha convocato 23 giocatori per la sfida di oggi con il Brescia, fondamentale per le sorti dei playoff. Ecco l'elenco dei convocati:

Portieri: 1. Fulignati, 16. Sala, 22. Borrelli

Difensori: 4. Antonini, 14. Scognamillo, 23. Brighenti, 32. Krajnc, 44. Miranda, 72. Veroli

Centrocampisti: 8. Verna, 10. Petriccione, 20. Pontisso, 21. Pompetti, 24. Sounas, 27. Vandeputte, 33. Oliveri

Attaccanti: 9. Iemmello, 17. Brignola, 19. Stoppa, 28. Biasci, 40. Rafele, 41. Viotti, 99. Donnarumma

Esordio nei Playoff per il Catanzaro

Il Catanzaro si appresta a fare il suo esordio assoluto nei playoff di Serie B, un format introdotto ufficialmente per la promozione della terza squadra in Serie A dalla stagione 2004-05. Sebbene questa sia la prima volta che il Catanzaro partecipa a questi playoff, la squadra ha già disputato due volte gli spareggi per l’accesso alla massima serie, conquistando la promozione nel campionato 1970-71 e subendo l’eliminazione nel 1974-75.

Precedenti totali

Il match contro il Brescia sarà il numero 43 tra le due squadre, con il Brescia che rappresenta l’avversario incontrato più volte in Serie B. Nei 42 precedenti, 2 si sono giocati in Serie A e 40 in Serie B. Il bilancio vede il Catanzaro con 10 vittorie e 32 reti fatte contro le 13 vittorie e 37 gol siglati dal Brescia, mentre 19 partite sono terminate in parità. Il primo incontro ufficiale risale al 4 ottobre 1936, con un pareggio per 0-0.

Precedenti in campionato

Gli incontri in campionato sono stati 42. L’ultimo incontro risale al 16 marzo 2024, durante la 30ª giornata dell’attuale campionato di Serie B 2023-24, conclusosi con un pareggio per 1-1. Il Catanzaro era passato in vantaggio con un gol di Tommaso Biasci su assist di Jacopo Petriccione, ma il Brescia ha pareggiato ad inizio ripresa con una rete di Borrelli. Con quel punto, il Catanzaro ha mantenuto il quinto posto in classifica fino alla fine del torneo.

Precedenti in casa

In Calabria, i precedenti sono 21, con un bilancio di 7 vittorie e 19 reti fatte dal Catanzaro contro le 5 vittorie e i 14 gol del Brescia, e 9 pareggi. L’ultimo incontro al Ceravolo si è giocato il 23 dicembre 2023, con il Brescia che ha vinto 3-2. Il Catanzaro, in una partita caratterizzata da una speciale maglia "Christmas match", era andato in vantaggio con i gol di Giuseppe Ambrosino e Jari Vandeputte, ma il Brescia ha rimontato nella ripresa con le reti di Bjarnason, Bisoli e Bianchi.

L'ultimo successo del Catanzaro in casa contro il Brescia risale al 3 febbraio 1974, con una vittoria per 1-0 grazie a un gol di Franco Rizzo. Da allora, il Catanzaro ha ottenuto solo 5 pareggi e 5 sconfitte in 10 partite.

La sfida di oggi rappresenta un momento cruciale per il Catanzaro, che cercherà di sfruttare al meglio il fattore campo e il supporto dei propri tifosi per avanzare nei playoff e continuare a sognare la promozione in Serie A. Con un bilancio storico che vede molte sfide equilibrate, la partita promette emozioni e tensione fino all'ultimo minut