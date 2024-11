Ponte sullo Stretto: via libera dal Ministero, Salvini esulta

Ponte sullo Stretto, via libera dal Ministero dell’Ambiente. Salvini: “L’Italia guarda al futuro”

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha concesso l'atteso via libera al progetto del Ponte sullo Stretto di Messina, con parere favorevole della Commissione Tecnica di Valutazione dell’Impatto Ambientale. L’ok al progetto arriva con la condizione che tutte le integrazioni previste siano in linea con i requisiti ambientali stabiliti, obblighi che si intensificheranno nella fase della presentazione del progetto esecutivo.

Compatibilità ambientale e condizioni prescritte

Secondo quanto riportato da fonti del Mase, la Commissione ha dato parere positivo sulla compatibilità ambientale del progetto, integrato secondo le direttive del DL 35/2023. “La Commissione Tecnica ha completato nei termini le proprie attività, approvando il parere sulla compatibilità ambientale del progetto di collegamento stabile tra Calabria e Sicilia, includendo il Ponte e i collegamenti stradali e ferroviari a terra,” ha dichiarato il Ministero. La compatibilità è subordinata al rispetto delle condizioni ambientali prescritte, che saranno particolarmente vincolanti nella fase di sviluppo esecutivo.

La reazione di Salvini e le polemiche di AVS e Legambiente

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ha accolto con soddisfazione la notizia, sottolineando come questo rappresenti un passo importante per lo sviluppo futuro del Paese. “L’Italia può guardare al futuro,” ha dichiarato Salvini, confermando il valore strategico dell’opera.

Non sono mancate però le critiche, con oppositori come Angelo Bonelli di Alleanza Verdi e Sinistra (AVS) che ha evidenziato la natura politica della decisione: “È stata una commissione politica a decidere.” Anche Legambiente si è espressa contro, sottolineando i costi elevati dell’opera. “13 miliardi per un progetto che al momento non esiste,” ha commentato l’associazione ambientalista, ribadendo dubbi sulla reale utilità e sostenibilità economica del ponte.

Il Ponte sullo Stretto: una sfida tra ambiente e progresso

Il progetto del Ponte sullo Stretto è da anni al centro di un acceso dibattito in Italia. Da un lato, viene presentato come un’opportunità di crescita infrastrutturale e logistica che potrebbe collegare Calabria e Sicilia, incentivando scambi e sviluppo economico. Dall’altro, i dubbi sulla sostenibilità ambientale e sui costi imponenti continuano a sollevare perplessità tra esperti e associazioni ambientaliste.