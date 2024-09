Potenza-Crotone 3-3. Mister Longo: errori difensivi e tenuta tisica mettono in crisi il Crotone (Video)

Nel post-partita di Potenza-Crotone, mister Longo ha analizzato la prestazione della sua squadra, esprimendo alcune preoccupazioni ma anche indicazioni su come migliorare.



Il Crotone ha mostrato il solito primo tempo brillante, ma questa volta è partito un po' più lentamente del solito.



Nonostante il vantaggio iniziale, gli errori difensivi e una tenuta fisica e mentale non ottimale hanno nuovamente condizionato il risultato.

Mister Longo ha sottolineato che, anche con un giocatore come Gomez in grande forma, se non si riesce a portare a casa la vittoria, è necessario riflettere su come si possa migliorare.



"L'unica strada che conosco è quella del lavoro", ha detto, ribadendo la sua convinzione che il miglioramento della squadra passi per un continuo impegno in allenamento.

La squadra ha bisogno di migliorare in alcuni aspetti fondamentali, ma il tecnico è fiducioso:



"Non lavoriamo per restare in partita solo per 70 minuti. Di fronte a noi c'era una squadra che ha dimostrato di meritare i punti che ha in classifica".



L'obiettivo, secondo Longo, è migliorare la prestazione per l'intera durata della partita.

I cambi e la gestione del match

Uno dei temi emersi durante l'analisi è stato quello dei cambi, che secondo alcuni sono arrivati in ritardo.



Il mister non è d'accordo e ha spiegato che le sostituzioni sono state fatte quando necessario, anche in una situazione complicata come l'assenza del terzino sinistro Groppelli.



"Abbiamo dovuto cambiare piano gara dopo l'infortunio di Maxim, ma i cambi sono stati effettuati al momento giusto", ha aggiunto Longo.

Anche sul piano difensivo, il Crotone ha sofferto, ma il mister ha voluto sottolineare come la squadra abbia comunque fatto delle buone cose.



La parata di Sala al 94° minuto, ad esempio, è stata fondamentale per mantenere il risultato.



"Dobbiamo prepararci meglio e migliorare gli aspetti che non hanno funzionato", ha commentato.

L'importanza della tenuta mentale e fisica

Il problema principale, secondo Longo, risiede nella tenuta totale della squadra.



Quando il Crotone è costretto a difendere basso, gli avversari riescono spesso a concretizzare le loro azioni, un fattore su cui il mister è determinato a lavorare.



La parola d'ordine è "lavorare, lavorare, lavorare" per migliorare l'atteggiamento e la tenuta mentale della squadra.

Longo ha anche voluto sottolineare che, sebbene il pareggio possa sembrare una sconfitta, il Crotone ha comunque guadagnato un punto prezioso fuori casa.



"Non siamo contenti del pareggio, vogliamo fare meglio, ma la strada per migliorare è quella del lavoro e della valorizzazione dei giocatori a nostra disposizione".

Obiettivo: invertire il trend negativo

Infine, il mister ha riconosciuto che il Crotone sta attraversando un periodo non positivo, ma è fiducioso che, con l'impegno e il lavoro costante, la squadra possa invertire questo trend.



"Conosciamo i pericoli e le insidie, ma l'unica strada che conosco per migliorarci è quella del lavoro", ha ribadito Longo.

Il focus ora è sul miglioramento continuo, per trasformare i difetti in punti di forza e per rendere il Crotone una squadra più solida e competitiva per l'intera durata della stagione.