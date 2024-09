Potenza - Crotone, Mister Longo: serve una svolta per uscire dal tunnel (Video)

Le Parole di Mister Longo alla Vigilia di Potenza vs Crotone





CROTONE - Vigilia di campionato in casa Crotone. Domani la squadra sarà ospite del Potenza allo stadio "Viviani", in una sfida importante per ritrovare la giusta direzione dopo un periodo di risultati altalenanti. Mister Longo, dopo l'allenamento di rifinitura, ha risposto alle domande dei giornalisti, analizzando lo stato di forma della squadra e le aspettative per la partita.





Stato di forma della squadra

Alla domanda sullo stato fisico dei giocatori, Longo ha confermato che, nonostante gli impegni ravvicinati, la squadra sta reagendo bene dal punto di vista atletico. Tuttavia, alcuni infortuni pesano sulle scelte di formazione. "Groppelli ha ancora una problematica seria, mentre Spina non sarà disponibile," ha dichiarato il tecnico, sottolineando come l’aspetto motivazionale sia stato il focus principale degli ultimi giorni di allenamento.





L’Approccio tattico

Un altro punto cruciale sarà l’assetto tattico del Crotone per contrastare il modulo del Potenza. "Loro lavorano con un 4-3-3 che spesso si trasforma in un 4-3-2-1," ha spiegato Longo. Sarà fondamentale mantenere la squadra compatta e attuare un blocco difensivo efficace per limitare gli spazi agli avversari.





Obiettivi e mentalità

Per quanto riguarda gli obiettivi a breve termine, il mister ha dichiarato: "Ci auguriamo che questa partita possa rappresentare una svolta per noi." La necessità di ritrovare stabilità sul piano psicologico è stata una delle tematiche affrontate. "Dobbiamo trasmettere ai ragazzi che hanno il coraggio di continuare anche nei momenti di difficoltà," ha aggiunto Longo, evidenziando l’importanza di mantenere un'identità di squadra costante per tutti i 90 minuti.





Verso la partita

Il Potenza arriva da una sconfitta interna, e questo rende l'incontro ancora più delicato. Longo si aspetta una gara equilibrata ma stimolante: "Spero che domani si veda una partita che possa dare soddisfazione ai presenti," ha commentato. L’allenatore ha inoltre sottolineato che la concentrazione dovrà essere massima per evitare errori e sfruttare ogni occasione.





Conclusioni

Il Crotone cerca quindi di ripartire con una vittoria che possa rilanciare le ambizioni della squadra. Longo ha concluso ribadendo la fiducia nei suoi giocatori: "Abbiamo un gruppo che lavora bene e una squadra che mi segue. Insieme, possiamo tornare a vincere."