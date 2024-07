Premier Meloni apre alla riforma della governance Rai: "sono laica, si può parlarne"

PECHINO - In un incontro con la stampa italiana a Pechino, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha aperto alla possibilità di discutere una riforma della governance della Rai. La dichiarazione arriva in un momento cruciale per la televisione pubblica italiana, con la necessità imminente di nuove nomine a seguito delle dimissioni della presidente.

Rinnovo dei vertici Rai: priorità nelle prossime settimane

"Sulle nomine bisognerà procedere anche perché si è dimessa anche la presidente, quindi è sicuramente una cosa da quale dobbiamo occuparci nelle prossime settimane," ha dichiarato Meloni. L'urgenza del rinnovo dei vertici Rai si fa sentire, evidenziando l'importanza di una governance efficace per il futuro della televisione pubblica.

Una governance da rivedere?

Meloni ha espresso la sua posizione neutrale riguardo la riforma della governance attuale, sottolineando che non è stata una sua iniziativa e non ha mai difeso particolarmente l'attuale struttura. "Sulla governance io sono assolutamente laica: non è una riforma che ho fatto io, non l'ho neanche particolarmente difesa, quindi se quelli che l'hanno scritta oggi dicono che è pessima, possiamo parlarne," ha affermato.

La disponibilità al dialogo sulla riforma della governance della Rai potrebbe aprire nuove prospettive per l'ente, in un momento in cui l'efficacia e l'indipendenza della gestione sono sotto scrutinio.