Premio Monsignor Agostino Gonzaga

Con il patrocinio della Città Metropolitana e del Comune di Reggio Calabria. Organizzato con la collaborazione del Capo della Casa Gonzaga del Vodice di Vescovato, del Seminario Arcivescovile Pio XI, del Distretto 77 Calabria-Sicilia del Serra International, dello Studium - Accademia di Casale e del Monferrato, di Famiglie Storiche d'Italia e di Historical Families of Europe, dell’Associazione Insigniti Onorificenze Cavalleresche (AIOC), dell'Istituto Araldico Genealogico Italiano, e con l'ulteriore partecipazione della International Commission for Orders of Chivalry - ICOC

Sabato 9 novembre alle ore 17, il Seminario arcivescovile Pio XI di Reggio Calabria si prepara ad ospitare la cerimonia di conferimento della prima edizione del Premio dedicato alla figura di Monsignor Agostino Gonzaga, arcivescovo di Reggio Calabria dal 1537 al 1557 conferito proprio da Sua Altezza Serenissima il Principe Marchese Don Maurizio Ferrante Gonzaga del Vodice di Vescovato, Presidente Internazionale dell’Associazione Insigniti Onorificenze Cavalleresche - AIOC al Seminario arcivescovile Pio XI di Reggio Calabria. L’importante riconoscimento verrà ricevuto dal Rettore don Simone Gatto.

L'evento vedrà la partecipazione di diversi relatori; tra questi, il Prof. Massimiliano Ferrara, ordinario all’Università Mediterranea di Reggio Calabria, insieme a don Simone Vittorio Gatto, rettore del Pio XI, e a padre Pasquale Triulcio, direttore dell’Archivio Storico Diocesano di Reggio Calabria-Bova. Inoltre, interverrà il professor Antonio D’Elia, presidente dell’Accademia Cosentina e docente di letteratura italiana presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria.

Subito dopo i primi interventi, è previsto un momento culturale con una lettura di brani di poesia del XVI secolo a cura del Prof. Vincenzo M. Romeo, oltre a una breve esecuzione musicale per pianoforte curata dal Maestro Gabriele Aleo.

All’apertura è previsto un intervento con una deep story del dott. Pier Felice degli Uberti, che racconterà brevemente la storia e le eroiche vicende dei Gonzaga, seguito dall’avv. Angelo Corrado Savasta, delegato provinciale di Reggio Calabria di Reggio Calabria sulle vicende storiche dei Gonzaga di Vescovato, mentre il termine della serata prevede l’intervento intervento conclusivo del Dott. Pier Felice degli Uberti, presidente della Commissione Internazionale per gli Ordini Cavallereschi - ICOC.

In foto Maurizio Gonzaga del Vodice

Dott.ssa Melinda Miceli Critico d’arte