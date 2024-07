Premio “Orgoglio Botricellese – Federico Bisceglia” a Nicola Gratteri

BOTRICELLO - Entrambi calabresi, impegnati in prima linea per garantire la giustizia, entrambi con esperienza lavorativa in Campania. C’è un filo sottile che sembra legare le storie di Federico Bisceglia e Nicola Gratteri.

Per questo l’Amministrazione Comunale di Botricello ha voluto che fosse proprio Gratteri a ricevere quest’anno il premio intitolato al magistrato calabrese morto a soli 45 anni in un incidente stradale avvenuto sull’autostrada Salerno – Reggio Calabria.

Da un lato un giovane e promettente magistrato che ha lasciato uno straordinario ricordo per impegno, passione, competenza e civismo, dall’altro il procuratore per eccellenza, oggi alla guida della Procura più importante del Sud Italia dopo l’immane lavoro portato avanti a Catanzaro.

Al Procuratore Gratteri si aggiungono quattro personalità che si sono distinte nella storia, nello sviluppo e nella promozione di Botricello. Si parte da Filippo De Grazia, capostipite di una delle famiglie fondamentali per la cittadina ionica, a capo di una delle aziende agricole più importanti dell’intera panorama regionale, discendente della nobile famiglia che per prima giunse a Botricello.

A lui si aggiunge un regista di fama internazionale, Massimo Ivan Falsetta, nativo di Botricello, ma capace di conquistare diversi premi nazionali ed internazionali, assistente alla regia di personaggi del calibro di Giuseppe Tornatore e Vittorio De Seta.

Straordinaria la storia di Patrizia Ferro, impegnata come ingegnere in diverse parti del mondo, è impegnata quale presidente dell’associazione “Un Cuore per Botricello” con cui ha svolto tantissime iniziative di prevenzione per la lotta ai tumori, malattia contro la quale lei stessa ha combattuto con grande caparbietà. Nel corso dei suoi viaggi lavorativi all’estero ha sempre promosso l’immagine di Botricello, al punto da consigliare la nostra località a tantissime persone provenienti da ogni parte del mondo.

Di grande valore l’esempio del dottore Pasquale Romeo, medico in servizio nell’Unità Operativa Complessa di Pneumologia del Policlinico Universitario di Catanzaro oltre che responsabile dell’Ambulatorio malattie rare. Il dott. Romeo rappresenta il volto buono e dolce della medicina, per avere saputo sempre accogliere ogni paziente come fosse una persona di famiglia, assicurando cure amorevoli e dimostrando che anche in Calabria è possibile offrire un servizio sanitario di eccellenza ed a misura d’uomo.

“Sono orgoglioso dei cinque nomi individuati per la terza edizione del Premio – ha detto il Sindaco Saverio Simone Puccio -. E’ stato un lavoro molto complesso quello portato avanti dall’Amministrazione Comunale perché Botricello vanta personaggi di fama nazionale in diversi settori, ecco perché ogni anno vogliamo offrire il nostro riconoscimento a queste persone. La presenza del Procuratore Gratteri – ha aggiunto – rappresenta poi il tassello principale di questo mosaico. Il legame simbolico tra la figura di Gratteri e quella di Bisceglia sembra indicare la strada su cui debba muoversi il percorso di crescita dell’intera Calabria, segnando due esempi lampanti di impegno e dedizione, sacrificio e passione, mantenendo sempre diritta la barra della giustizia e della legalità. Quella del 5 agosto sarà per Botricello una serata indimenticabile da consegnare alle future generazioni”.