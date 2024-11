Presentata la 47^ edizione di MusicAMA Calabria, ricca di appuntamenti prestigiosi

«Sarà una rassegna di grande interesse culturale con importanti artisti italiani e internazionali». Con queste parole Francescantonio Pollice, direttore artistico di AMA Calabria, durante la conferenza stampa di presentazione della 47^ edizione del Festival MusicAMA Calabria, ha voluto sottolineare l’importanza della rassegna, che avrà luogo dal 30 novembre al 29 dicembre 2024 a Lamezia Terme e Catanzaro, le città dell’istmo: il punto più stretto d’Italia fra il mar Tirreno e il mar Ionio. L’incontro svoltosi alla Regione Calabria ha visto la partecipazione del sindaco di Lamezia Terme, Paolo Mascaro, dell’Assessore alla Cultura di Lamezia Terme, Annalisa Spinelli, di Cosimo Caridi, Dirigente del Settore Eventi – Dipartimento Turismo della Regione, di Giuseppe Campisi, presidente ACLI Calabria, Domenico Pate, executive wine master della Fondazione Italiana Sommelier e di Giovanni Bianco, Console Touring Club Italia di Lamezia Terme e Vibo Valentia.

LE DICHIARAZIONI DI FRANCESCANTONIO POLLICE – «L’individuazione di questa porzione del territorio regionale dove tenere il festival non è dipesa soltanto dal fatto di essere luogo storico delle attività di AMA Calabria ma anche perché la posizione geografica di Lamezia Terme, porta della Calabria grazie alla presenza dell’aeroporto internazionale, garantisce un rapido arrivo dei turisti italiani e stranieri, creando così un importante indotto turistico. Sarà possibile trascorrere un week end in Calabria, partecipando agli spettacoli previsti proprio in quei giorni. Il festival intende, infatti, contribuire a promuovere l’immagine regionale e il brand Calabria, ampliando e innovando l’offerta regionale turistica, anche sul piano internazionale, attraverso l’organizzazione di eventi destinati a diversi target di turisti/visitatori capaci di generare ulteriore sviluppo socio-economico del territorio».

«Anche l’edizione 2024 del Festival si caratterizza per una programmazione di alto prestigio ed elevata qualità grazie alla presenza esclusiva in Calabria di iconici artisti e complessi di fama internazionale. Abbiamo voluto creare un cartellone che potesse dare una offerta culturale più ampia possibile. Tutto questo è reso possibile grazie al sostegno della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura e della Regione Calabria Dipartimento Turismo. Ringrazio in particolare l’Assessore Giovanni Calabrese e la Direttrice Generale dott.ssa Maria Antonella Cauteruccio».

L’attenzione al brand Calabria è stata catalizzata dal video che promuove le località in cui si svolge il festival e i prodotti del territorio, realizzato da Erica Abelardo, in arte Eka, autorevole visual designer italiana apprezzata in tutto il mondo. «Quella di affidarci alle mani esperte e sapienti di questa grande artista è stata una scelta consapevole. Il risultato è a dir poco entusiasmante e conferisce alla Calabria l’attenzione che merita».

GLI SPETTACOLI – I top events saranno in scena a Lamezia Terme e Catanzaro. Al Teatro Grandinetti Comunale di Lamezia Terme potremo assistere al concerto di Luca Barbarossa (30 novembre), ai musicals “Aladin” con la Compagnia dell’Ora e Max Laudadio (3 dicembre), e “Stelle di Broadway” con la Compagnia Corrado Abbati (20 dicembre), agli spettacoli “Tutto Teo” di e con Teo Teocoli (26 dicembre), a “La Notte del Gospel” con il Benedict Gospel Choir (28 dicembre). Al Teatro Comunale di Catanzaro la rappresentazione teatrale sarà “Un sogno a Istanbul” con Maddalena Crippa e Maximilian Nisi (6 dicembre), il musical “Stelle di Broadway” con la Compagnia Corrado Abbati (21 dicembre) e il concerto gospel con il Florida Fellowship Super Choir (29 dicembre).

Di particolare interesse gli eventi dedicati alla celebrazione di specifici anniversari come il concerto della Camerata Ducale diretta da Guido Rimonda con un programma per i 200 anni della morte di Giovanni Battista Viotti, tra i fondatori della scuola violinistica italiana (1 dicembre) e le produzioni originali “Via degli Ulivi” proposto dall’Ensemble Chiara D’Andrea ideata per l’anniversario dei 100 anni dalla nascita del grande poeta lametino Franco Costabile (5 dicembre), e “Tota pulchra es Maria – Meditazione cantata” a cura del Coro Gregoriano Ancillae Domini (7 e 8 dicembre) dedicata alla festa dell’Immacolata Concezione in occasione dei 170 anni dalla proclamazione del dogma dell’immacolata concezione da parte di papa.

Sono previste, inoltre, manifestazioni collaterali come le passeggiate ecologiche Genius loci tenute dall’esperto naturalista Francesco Bevilacqua, quelle culturali Francesco Fiorentino e Franco Costabile tenute dal filosofo Filippo D’Andrea e le degustazioni di vini e di oli calabresi a cura dell’associazione culturale sommelier aderente alla Fondazione Italiana Sommelier e alle associazioni nazionali e internazionali ad essa correlate a cura di Domenico Pate, executive wine master.

La 47^ edizione di MusicAMA Calabria è realizzata con il sostegno del MiC Direzione Generale dello Spettacolo, dell’Assessorato Regionale al Turismo, del CIDIM Comitato Nazionale Italiano Musica e della Camera di Commercio di Catanzaro, con il patrocinio dell’ENIT, AGIS, AIAM, delle città di Lamezia Terme e Catanzaro e con la collaborazione del Touring Club Italiano.

GLI INTERVENTI –

Cosimo Caridi si è soffermato sulla iniziativa di AMA Calabria: «Ritengo che, nell'ambito delle politiche di promozione turistica, la Regione sta promuovendo gli eventi che cercano di abbracciare e rappresentare il territorio, in questo caso i due mari. Tutto ciò è collegato nella storia, nella cultura e nelle tradizioni che rappresentano il nostro territorio. In AMA Calabria vedo una seria organizzazione con aspetti molto ben curati, motivo che mi spinge a ritenere che questo festival avrà un grande successo».

Domenico Pate, ha confermato il sostegno e la collaborazione con il festival: «Ho il piacere di conoscere il valore delle proposte di AMA Calabria, noi con la nostra Fondazione accompagneremo alcuni spettacoli con la presenza dei nostri sommelier. Questi appuntamenti ci consentiranno la divulgazione culturale che riguarda anche il vino delle nostre eccellenze territoriali».

Giuseppe Campisi ha sottolineato l’importanza della volontà di AMA Calabria di creare un ponte ideale tra Lamezia Terme e Catanzaro «e che mette dentro non solo l'aspetto musicale e teatrale di questa bellissima stagione. ma AMA Calabria mette insieme e non è facile musica, teatro, archeologia, agricoltura e sociale in un modo autentico che secondo me presenta un luogo di eccellenza».

«E’ assolutamente lodevole – ha dichiarato Annalisa Spinelli – l’iniziativa di AMA Calabria che con questo connubio è propulsore della crescita dell'intero territorio. Siamo l'istmo più piccolo della Calabria ma in realtà possiamo rappresentare invece il punto di sviluppo dell'intero territorio grazie alla fruizione di tutto quello che ci offre questa regione meravigliosa».

Giovanni Bianco, fa riferimento alla collaborazione del Touring Club «con questa bellissima iniziativa e non poteva sottrarsi festeggiando anche quest'anno i 130 anni di costituzione. Noi ci occupiamo del nostro territorio, AMA Calabria tramite la Regione vuole promuovere non solo a livello locale, ma anche a livello nazionale ed internazionale questa bellissima iniziativa».

Accorata la dichiarazione di Paolo Mascaro: «Devo dire che oggi provo una particolare emozione perché le immagini che abbiamo visto danno una sensazione di orgoglio. Chi come me vive da sempre in questa terra è abituato ad una rappresentazione del territorio esclusivamente negativa. Oggi, al contrario, sono orgoglioso di constatare come quelle immagini rendano la nostra terra un esempio positivo. La strada intrapresa da AMA Calabria è quella giusta, un percorso che mette in luce la nostra regione».

I biglietti e gli abbonamenti per assistere agli spettacoli di AMA Calabria potranno essere acquistati presso la biglietteria del Teatro Grandinetti di Lamezia Terme o presso la biglietteria del Teatro Comunale di Catanzaro. Per l’acquisto online s’invita a consultare il sito www.amaeventi.org. Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere alla segreteria al numero telefonico 0968.24580 e 334.2293957 (spettacoli di Lamezia Terme), oppure 0961.741241 e 389.0670191 (spettacoli di Catanzaro) o alla sede di AMA Calabria sita a Lamezia Terme in via Celli, 23. Per contatti via e-mail scrivere all’indirizzo [email protected].