Presidente Floriano Noto dell’US Catanzaro alla Luiss Business School: un esempio di Eccellenza nel Management Sportivo

ROMA - L'invito alla Luiss conferma il riconoscimento nazionale della gestione virtuosa dell’US Catanzaro e offre agli studenti un'opportunità unica di apprendimento diretto dalle esperienze sul campo.

Il presidente dell’US Catanzaro 1929, Floriano Noto, sarà al centro dell'attenzione domani presso una delle istituzioni accademiche più autorevoli d’Italia: la Luiss Business School di Roma. Noto, figura di spicco nella gestione del club calcistico giallorosso, condividerà le best practices e le strategie adottate alla guida della squadra nel corso del Master in Sport e Management della Luiss, su invito del direttore del programma, il professor Marco Mazzù.

Il master, sviluppato in collaborazione con l'AS Roma e Italiacamp, si propone di esplorare con gli studenti tematiche cruciali legate alla gestione delle società sportive e alle relative strategie di business. La partecipazione di Noto rappresenta un riconoscimento dell'eccellenza operativa dell'US Catanzaro e offre un'opportunità unica agli studenti di apprendere direttamente dalla sua esperienza sul campo.

"È con orgoglio che porto l'esperienza dell’US Catanzaro in un contesto così prestigioso come la Luiss Business School", ha commentato Noto in merito all'invito ricevuto. "Questo evento è un ulteriore attestato della considerazione che la nostra gestione societaria e sportiva riceve nel panorama nazionale. Desidero ringraziare il professor Mazzù per avermi coinvolto e per aver dedicato spazio alla nostra realtà aziendale e sportiva", ha concluso il presidente.

L'incontro rappresenta un'occasione di valore per gli studenti, che avranno l'opportunità di approfondire le dinamiche gestionali nel mondo dello sport attraverso il contributo diretto di uno dei protagonisti del settore.