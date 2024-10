Prevenzione della Dengue a Pesaro: estesa la disinfestazione

Il Sindaco conferma: nessun nuovo caso, interventi estesi a Urbino e Tolentino

Si amplia il raggio della disinfestazione contro la Dengue a Pesaro, con misure che saranno completate entro la notte di martedì 16 ottobre, come annunciato dal sindaco Andrea Biancani.

L'intervento, concentrato principalmente nella zona costiera, è di natura preventiva, dato che non sono stati segnalati nuovi casi dal 4 ottobre scorso.

Le nuove aree interessate dalla disinfestazione saranno definite nei prossimi giorni in collaborazione con Aspes, la società incaricata della sanificazione.

La disinfestazione, eseguita da una ditta incaricata da Aspes, includerà trattamenti adulticidi e larvicidi, che potranno essere posticipati in caso di condizioni meteorologiche avverse.

"Siamo in costante contatto con l'Azienda sanitaria territoriale, che ci ha fornito indicazioni tempestive sulle modalità di intervento", ha dichiarato il sindaco Biancani.

"Anche se non ci sono state richieste per ulteriori azioni, abbiamo deciso di estendere la disinfestazione nella zona mare per tranquillizzare i residenti dei tratti limitrofi, senza generare inutili allarmismi."

A Urbino, l'amministrazione comunale ha annunciato un trattamento adulticida contro le zanzare nella frazione di Pieve di Cagna.

L'intervento si svolgerà per tre notti consecutive, dalle 24:00 alle 5:00, a partire da questa notte fino a martedì 15 ottobre.

Nel frattempo, dopo la conferma di un caso di Dengue a Tolentino (Macerata), il Comune ha adottato ulteriori misure di controllo.

Sono previsti due interventi consecutivi di disinfestazione adulticida nei giorni 11 e 12 ottobre, sia su suolo pubblico che privato, nelle aree già interessate in precedenza.

Le azioni includono anche trattamenti larvicidi, bonifiche ambientali e un potenziamento della sorveglianza entomologica tramite ovitrappole, in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche.

La popolazione è inoltre sensibilizzata sulla necessità di proteggersi dalle punture di zanzara con l'uso di repellenti e di eliminare eventuali focolai larvali vicino alle abitazioni, anche con il supporto di interventi porta a porta.