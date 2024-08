Previsione meteo Italia: weekend di fuoco in arrivo, attesi picchi fino a 42° C

Preparatevi al weekend più caldo dell'anno: tra Sabato 10 e Domenica 11 Agosto, l'anticiclone africano Caronte dominerà il nostro Paese, portando temperature che potrebbero raggiungere i 42°C. Questa nuova ondata di calore rischia di essere la più intensa dell'estate, con conseguenze significative su tutta l'Italia.

Condizioni estreme in arrivo: città e regioni a rischio

La configurazione meteo europea prevede temperature elevate non solo in pianura, ma anche in alta montagna, con lo zero termico che si posizionerà oltre i 5000 metri, ben al di sopra della media estiva che solitamente si attesta tra i 3200 e i 3500 metri.

Le regioni più colpite saranno il Centro-Sud e le due Isole Maggiori. Città come Firenze e Roma potrebbero toccare i 40°C, mentre Bolzano, Ferrara, Pavia, Alessandria e Bologna non saranno da meno. Le aree interne di Sicilia e Sardegna potrebbero addirittura raggiungere picchi di 41-42°C.

L'Afa: un pericolo da non sottovalutare

Oltre alle temperature roventi, l'afa aumenterà il disagio fisico. Le masse d'aria calde che attraverseranno il Mediterraneo si caricheranno di umidità, peggiorando la sensazione di calore percepita dal nostro corpo. Questo fenomeno è misurato dall'Indice di Calore, che combina temperatura e umidità relativa per stimare il disagio fisiologico.

L'elevata umidità ostacola l'evaporazione del sudore, impedendo al corpo di raffreddarsi adeguatamente. Questo può portare a sintomi quali abbassamento della pressione, giramenti di testa, stanchezza, e nei casi più gravi, colpi di calore. È fondamentale prestare particolare attenzione ai soggetti più vulnerabili, come bambini e anziani. (iLMeteo)



In aggiornamento

Consigli per proteggere bambini e anziani

- Idratazione Costante: Assicurarsi che bevano acqua frequentemente, evitando bevande zuccherate o gassate.

- Ambienti Freschi: Tenere bambini e anziani in ambienti ben ventilati o con aria condizionata, soprattutto durante le ore più calde.

- Abbigliamento Leggero: Indossare vestiti leggeri, di colore chiaro, e in tessuti traspiranti come il cotone.

- Evitare l’Esposizione Diretta al Sole: Sconsigliato uscire nelle ore centrali della giornata, preferendo le prime ore del mattino o il tardo pomeriggio.

- Attenzione ai Sintomi di Malore: Monitorare segni di spossatezza, irritabilità o disorientamento e agire immediatamente.