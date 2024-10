Previsione meteo: weekend di sole con qualche pioggia al Nord

Meteo weekend: anticiclone in rimonta, ma attenzione alle insidie. Previsioni dettagliate

Anticiclone protagonista, ma con qualche insidia al Nord. Ecco cosa aspettarsi nel weekend.

Dopo gli ultimi giorni di maltempo, l'anticiclone tornerà protagonista sull'Italia, garantendo tempo stabile e soleggiato per buona parte del weekend. Tuttavia, alcune insidie meteorologiche potrebbero presentarsi, soprattutto nelle regioni settentrionali. Vediamo i dettagli giorno per giorno.

Situazione meteorologica

Con l'allontanarsi della recente perturbazione, già da venerdì l'anticiclone comincerà a rafforzarsi, riportando condizioni di stabilità su gran parte del territorio italiano. Durante il fine settimana, un promontorio anticiclonico proteggerà le aree mediterranee, mentre un flusso di correnti atlantiche scorrerà sopra l'Europa centrale e settentrionale. Di conseguenza, l'Italia vivrà un weekend per lo più soleggiato, ma con alcune eccezioni. Le regioni settentrionali, infatti, rimarranno parzialmente esposte a lievi infiltrazioni di aria più umida, con locali addensamenti nuvolosi e qualche fenomeno isolato, soprattutto nelle zone alpine.

Previsioni meteo per sabato

- Nord Italia: Cielo parzialmente nuvoloso, con irregolari annuvolamenti concentrati principalmente nel Nord-Ovest. Possibilità di piogge deboli sulle Alpi occidentali, in particolare tra la Valle d'Aosta e il Verbano, e nella zona del Genovese nel corso della giornata. Altrove, schiarite più ampie, in particolare su Emilia orientale e Romagna.

- Centro Italia: Prevalenza di sole su tutto il territorio. Alcuni innocui annuvolamenti sull'alta Toscana, soprattutto in serata. Al mattino, attenzione alle foschie dense nelle conche umbre, che si dissolveranno rapidamente.

- Sud e Isole: Cielo sereno o poco nuvoloso. Qualche nube innocua lungo le coste tirreniche della penisola. Temperature stabili rispetto ai giorni precedenti.

Previsioni meteo per domenica

- Nord Italia: Giornata prevalentemente soleggiata, ma con il sole parzialmente offuscato da nubi alte e stratificate. Addensamenti mattutini sui confini valdostani e nel Levante Ligure, con possibili piovaschi, che si esauriranno entro la serata.

- Centro Italia: Condizioni di stabilità, con cielo sereno o poco nuvoloso. Velature sparse e addensamenti sull'alta Toscana, ma senza precipitazioni rilevanti.

- Sud e Isole: Tempo stabile e soleggiato, con poche nubi di passaggio lungo le coste tirreniche, senza alcuna conseguenza sul meteo.

In sintesi, il weekend sarà caratterizzato da una prevalente stabilità grazie all'anticiclone, ma con la possibilità di qualche breve pioggia al Nord, specie in montagna. Le temperature rimarranno stabili, senza variazioni significative. (3Bmeteo)

In aggiornamento