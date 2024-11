Previsione meteo weekend: Nebbie al Nord, piogge su Isole e Sud

Meteo Fino al Weekend: tra anticiclone, nebbie e piogge su alcune regioni

Mentre l’anticiclone domina su gran parte del continente, una debole circolazione depressionaria sull’Europa occidentale sta portando condizioni variabili, con stabilità atmosferica al Nord e piogge sparse al Sud, in particolare sulle isole maggiori. Questa situazione perdurerà fino al weekend, con tempo stabile ma spesso nebbioso al Nord e piogge intermittenti tra Sicilia e Sardegna. Ecco cosa aspettarsi nel dettaglio nei prossimi giorni.

Venerdì

- Nord: Condizioni stabili ma con fitte nebbie in Val Padana durante le ore fredde. In giornata, la nebbia si solleverà portando cieli nuvolosi tra est Lombardia, basso Veneto ed Emilia Romagna, mentre in serata aumenteranno le nubi in Liguria.

- Centro: Nuvolosità variabile con foschie e nebbie al mattino sulle valli interne. In serata, intensificazione delle nubi sulle regioni tirreniche, con qualche pioggia sulla costa toscana.

- Sud e Isole: Cielo coperto in Sicilia con piogge e rovesci sul settore centro-orientale, variabilità altrove e maggiori schiarite in Puglia. Temperature stabili su tutta la penisola.

Sabato

- Nord: Soleggiato su Alpi e Prealpi; altrove cielo grigio per foschie e nubi basse, in diradamento in giornata, eccetto in Liguria, dove permarranno addensamenti.

- Centro: Nuvolosità irregolare con deboli piogge su Toscana, Marche e Abruzzo, soprattutto al mattino, in successivo miglioramento.

- Sud e Isole: Nubi sparse e schiarite sulle regioni peninsulari, ma tendenza a maggiore copertura nuvolosa sulla Puglia, con piovaschi serali sul Gargano. Instabilità crescente sulle isole maggiori con rovesci, anche temporaleschi, su Sicilia centro-occidentale e Sardegna settentrionale. Temperature stazionarie.

Domenica

- Nord: Tempo stabile e soleggiato, con nebbie mattutine in Val Padana in dissolvimento.

- Centro: Ampie schiarite sulle regioni tirreniche, mentre lungo l’Adriatico saranno presenti addensamenti, con qualche debole pioviggine al mattino in Abruzzo.

- Sud e Isole: Schiarite lungo le regioni tirreniche, mentre variabilità e piovaschi intermittenti interesseranno quelle adriatiche e ioniche, soprattutto in Puglia. Maggiore instabilità sulle isole maggiori con rovesci e temporali sparsi, in particolare sull'ovest della Sicilia e sulla Sardegna tirrenica. Temperature in leggero calo sulle isole.

Conclusione: Un weekend all'insegna della stabilità al Nord ma con frequenti nebbie, mentre il Sud, specialmente le isole, sarà più dinamico con piogge e temporali localizzati. (3Bmeteo)

In aggiornamento