Previsione meteo: Weekend rovente con temporali e grandinate in agguato

Sabato 3 Agosto: Appennini nel mirino

L'estate continua a farsi sentire, ma il weekend imminente potrebbe riservare sorprese con acquazzoni e grandinate locali. Nonostante il caldo intenso su gran parte del Paese, alcune aree potrebbero assistere a una rottura della stabilità atmosferica.

Sabato si preannuncia dinamico per alcune aree dell'Italia. Mentre la maggior parte del Paese sarà avvolta da temperature elevate e bel tempo, i rilievi Appenninici del Centro e del Sud saranno il palcoscenico di temporali localizzati ma intensi. Questi fenomeni offriranno un sollievo temporaneo dall'afa, ma porteranno forti acquazzoni e grandinate. Le Alpi, invece, rimarranno tranquille, con sporadici fenomeni sulle vette di confine.

Domenica 4 Agosto: nord-est sotto i riflettori

Domenica l'attenzione si sposterà sulle Alpi, in particolare sul Triveneto, dove le nubi potrebbero addensarsi portando temporali diffusi. Gli Appennini godranno di una tregua quasi totale, con possibili temporali residui solo in Abruzzo e Molise. Sul resto del Paese, il sole dominerà in un contesto climatico meno bollente rispetto ai giorni precedenti.

Consigli per il weekend

Chi ha in programma attività all'aperto dovrebbe rimanere aggiornato sulle previsioni e essere pronto a modificare i piani in base all'evoluzione del tempo. Un ombrello nello zaino potrebbe essere un alleato prezioso anche nelle giornate apparentemente più assolate.

Questo primo weekend di agosto ci ricorda che, anche nel cuore dell'estate, la natura può riservare sorprese. Che cerchiate sole cocente o un refrigerante temporale montano, l'Italia offrirà varie sfaccettature sul fronte meteo, confermando la sua straordinaria varietà climatica. (iLMeteo)





In aggiornamento