Previsioni meteo. Addio calura: l'Italia si prepara a una brusca discesa termica

La primavera fa un passo indietro: temperature in calo fino a 10°C con l'arrivo di correnti atlantiche, ma il caldo non dice l'ultima parola!

Il recente tepore che ha baciato l'Italia sta per prendere un'imprevista svolta, preparatevi a rispolverare i maglioni! Un'ondata di fresco, gentilmente fornita da un fronte atlantico, farà precipitare le temperature di fino a 10°C, riportandoci di colpo in una primavera più tipica.

Con un saluto al calore quasi estivo, le termiche hanno in serbo una sorpresa. Soprattutto al Nordovest, il calo sarà netto, con il termometro che scenderà drasticamente, fino a 14/15°C in meno nelle valli alpine. Un rinfresco è previsto anche per il Centro e alcune parti del Sud, dove la discesa termica sarà meno brusca ma comunque apprezzabile.

Non temete però, gli amanti del sole: queste temperature più fresche sono solo una breve pausa. A partire da giovedì 11 aprile, l'alta pressione farà capolino di nuovo, promettendo un ritorno graduale alle condizioni stabili e soleggiate e, man mano che ci avvicineremo al fine settimana, le temperature torneranno a salire, regalando nuovamente giorni dai tratti estivi. Un'altalena climatica, insomma, che conferma l'imprevedibilità della primavera italiana. (iLMeteo)

